Home // San Severo // La Cestistica convince e cresce! Altri passi avanti dei Neri nell’amichevole contro i Lions Bisceglie

CESTISTICA La Cestistica convince e cresce! Altri passi avanti dei Neri nell’amichevole contro i Lions Bisceglie

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo prosegue il proprio percorso di preparazione verso l’inizio del campionato

L'Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo prosegue il proprio percorso di preparazione verso l'inizio del campionato, mettendo in archivio un altro test utile. Al Palasport "Falcone e Borsellino", i Neri hanno affrontato in amichevole i Lions Bisceglie, formazione guidata da coach Vito Console, tecnico ben conosciuto dall'ambiente giallonero e al quale va il nostro sincero in bocca al lupo per la stagione che verrà.

PH CESTISTICA SAN SEVERO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
San Severo // Sport //

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo prosegue il proprio percorso di preparazione verso l’inizio del campionato, mettendo in archivio un altro test utile. Al Palasport “Falcone e Borsellino”, i Neri hanno affrontato in amichevole i Lions Bisceglie, formazione guidata da coach Vito Console, tecnico ben conosciuto dall’ambiente giallonero e al quale va il nostro sincero in bocca al lupo per la stagione che verrà.

La gara, seppur caratterizzata dal ritmo tipico degli scrimmage di precampionato, ha offerto ulteriori indicazioni. La squadra ha mostrato voglia di lottare, intensità difensiva e fluidità offensiva, con un atteggiamento sempre più da gruppo coeso. La vittoria (29-13, 30-3, 28-17, 29-19) è un altro piccolo passo di crescita in vista dell’esordio ufficiale in Serie B Nazionale, in programma domenica 21 settembre contro Faenza.

Accanto agli aspetti tecnici, ancora una volta c’è da segnalare la presenza massiccia del pubblico: caloroso e partecipe, capace di trasformare una semplice amichevole in un momento di autentica passione cestistica.

Il dirigente Nicola Biscotti ha commentato così l’andamento della serata:

«Anche se siamo soltanto ai primi assaggi di pallacanestro, si inizia a percepire con chiarezza che questo gruppo sta nascendo davvero. Sono felice di vedere la gente al Palasport, il loro sostegno è fondamentale. Ci auguriamo che il calore sugli spalti possa crescere ancora di più a partire dalla nostra prima partita in casa. La squadra lotterà con impegno e dedizione e noi saremo al suo fianco: come sempre, forza Neri!».

