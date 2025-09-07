Lo avevamo previsto: Decaro alla fine si candida, trova Vendola e, chissà, potrebbe concorrere con Emiliano, anche se da lontano.

Senza dubbio, la vicenda di Decaro è stata una messa in scena discutibile. Anche il super candidato Antonio, figlio della politica di Michele Emiliano, ha dovuto ammetterlo: “È stato un teatrino e vi chiedo scusa”. Qualche lacrima e tutto sembra risolversi, anche il tradimento nei confronti di chi lo ha sostenuto e cresciuto, dandogli la possibilità di diventare prima Sindaco di Bari e poi parlamentare europeo.

Consapevole della mancata rinuncia di Vendola, ha compiuto la sua mossa politica sapendo di creare tensioni, soprattutto nei confronti di Michele Emiliano, figura di riferimento della politica pugliese. La leadership di Elly, sempre meno democratica secondo alcuni, ha mostrato la capacità di consolidare il proprio consenso, anche se con scelte discutibili agli occhi di molti osservatori.

Puglia e Campania sono state indicate come regioni chiave per un “ritorno al futuro” della politica, con dinamiche interne che hanno alimentato critiche sulla gestione del partito e sulla distribuzione delle posizioni di potere. Una gestione percepita come poco trasparente permette a Elly di rafforzare la propria posizione, cercando di cambiare il partito senza scalfire i privilegi acquisiti.

Il caso della Puglia, in vista della prossima elezione del governatore che sostituirà Emiliano, è emblematico della situazione politica nazionale: una serie di manovre spesso percepite come scoordinate, che rischiano di allontanare gli elettori dalla partecipazione attiva. Le parole di Decaro, “Non voglio guardare la Puglia dallo specchietto retrovisore”, segnano la sua candidatura, ma non cancellano le tensioni accumulate.

Le scuse di Antonio possono essere interpretate come un gesto politico volto a mitigare le polemiche, ma la campagna elettorale richiederà impegno, passione e vicinanza al popolo, valori spesso citati ma raramente concretizzati. L’ombra di Emiliano rimarrà presente, mentre Vendola continuerà a rivendicare il proprio ruolo nel cambiamento politico della regione.

Tutto cambia per non cambiare nulla: il tira e molla politico spesso non garantisce reali novità. La storia delle amministrazioni locali, come quella di Bari, meriterebbe analisi più approfondite per comprendere la reale volontà di miglioramento.

Infine, figure nazionali come Giuseppe Conte hanno avuto un ruolo nei processi politici regionali, e il panorama politico odierno appare dominato da compromessi e strategie che mettono in secondo piano i principi originari dei partiti. La politica sembra sempre più distante dai cittadini, tra parole e fatti che raramente coincidono.

A cura di Maurizio Varriano.