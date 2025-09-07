Alla vigilia della sfida casalinga contro il Siracusa, il tecnico dell’Audace Cerignola, Vincenzo Maiuri, ha rilasciato dichiarazioni motivanti in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di affrontare l’incontro con la massima determinazione.

Maiuri ha dichiarato: “Ci arriviamo bene. La squadra ha lavorato al massimo durante la settimana. Non sarà una partita semplice, il Siracusa è una formazione coriacea che nonostante le due sconfitte ha mostrato qualità e carattere. Per vincere dovremo fare una grandissima partita; se giochiamo una gara normale non basterà. L’importanza del risultato non deve diventare un’ossessione: serve equilibrio, pazienza e la voglia di dare tutti il massimo” (fonte Tuttomercatoweb)

Il mister ha confermato l’assenza di Ligi, mentre ha annunciato il pieno recupero dei nuovi acquisti Gambale e Todisco. Gambale, attaccante capace di legare il gioco, è visto come un rinforzo importante per l’attacco gialloblù. Per quanto riguarda Cellaj, Maiuri ha spiegato: “Abbiamo deciso di riportarlo a casa per recuperarlo dopo i problemi avuti in ritiro. I giovani devono inserirsi con la mentalità giusta: dal settore giovanile al professionismo cambia tutto e serve pazienza” (fonte Tuttomercatoweb)

Il tecnico ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla società nel costruire una rosa competitiva, evidenziando le sfide poste da squadre come Salernitana, Benevento e Catania, ma sottolineando anche la determinazione del Cerignola nel farsi trovare pronto. Ha aggiunto: “Credo che Salernitana, Benevento e Catania abbiano qualcosa in più, dietro vedo Potenza, Crotone e Cosenza come insidie. Poi ci siamo noi: dobbiamo farci trovare pronti”.

Maiuri ha infine rivolto un pensiero ai tifosi, riconoscendo il loro sostegno attraverso la campagna abbonamenti e sottolineando l’importanza di ripagare la loro fiducia con prestazioni all’altezza delle aspettative: “Ci stanno dando fiducia e lo dimostra la campagna abbonamenti. Fanno tanti sacrifici, noi dobbiamo gratificarli e dimostrare di essere all’altezza”.

Lo riporta Tuttomercatoweb.