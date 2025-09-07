Edizione n° 5817

Manfredonia guarda al futuro: il Piano di Urbanistica Tattica

URBANISTICA Manfredonia guarda al futuro: il Piano di Urbanistica Tattica

La Giunta Comunale, riunitasi a Palazzo di Città, ha approvato con deliberazione n. 108 un atto di indirizzo che segna un passo importante per il futuro della città: la nascita del Piano di Urbanistica Tattica.

ph matteo nuzziello

ph matteo nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

La Giunta Comunale, riunitasi a Palazzo di Città, ha approvato con deliberazione n. 108 un atto di indirizzo che segna un passo importante per il futuro della città: la nascita del Piano di Urbanistica Tattica.

L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana avv. Giovanni Mansueto, prevede che il 15% dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie venga destinato in maniera strutturale e permanente a interventi di rigenerazione urbana ispirati ai principi dell’urbanistica tattica.

Che cos’è l’urbanistica tattica

Si tratta di un approccio innovativo, già sperimentato con successo in molte città europee e italiane, che mira a trasformare rapidamente e a basso costo lo spazio pubblico, rendendolo più vivibile, sicuro e attrattivo. Gli interventi sono temporanei, reversibili e partecipati, pensati per testare soluzioni di rigenerazione che, se apprezzate dai cittadini, possono diventare permanenti. Dalle piazze scolastiche pedonalizzate alle piste ciclabili provvisorie, dalla street art agli arredi urbani mobili, l’obiettivo è rendere la città più a misura di persona, più verde e più dinamica.

Le proposte visionarie che hanno acceso il dibattito

Negli ultimi decenni, l’ing. Michelangelo De Meo ha presentato attraverso i media e i social centinaia di idee originali per lo sviluppo turistico e innovativo della città di Manfredonia, molte delle quali hanno generato un ampio dibattito e raccolto enormi consensi popolari.
Tra le più suggestive:

  • “la passeggiata degli innamorati” piste ciclabili dalla Riviera Sud a Siponto;
  • “il ponte del paradiso” un ponte tibetano a Pulsano e strutture sospese nella zona belvedere della montagna;
  • sculture di maschere nella roccia viva, opere artistiche trasparenti dedicate all’amore eterno e installazioni simboliche come “Il Bacio del Re” e la “Sirenetta figlia del re Tritone”;
  • progetti di arte pubblica e street art per valorizzare i quartieri;
  • la rigenerazione della villa comunale e un Parco dei ciliegi nella fascia cimiteriale;
  • la riqualificazione del porto industriale con fontane musicali danzanti;
  • un presepe subacqueo come attrazione turistica;
  • la ricostruzione delle antiche porte al fildiferro lungo le mura cittadine;
  • attrazioni adrenaliniche come una zipline dal belvedere e l’installazione dell’“Occhio di Dio” scolpito nella roccia;
  • panchine artistiche, medaglioni e simboli cittadini per rafforzare l’identità visiva di Manfredonia.

Queste idee, nate dalla passione civica e dalla voglia di guardare oltre l’ordinario, hanno contribuito a alimentare una visione collettiva di sviluppo turistico e culturale che oggi trova un terreno fertile nel nuovo Piano di Urbanistica Tattica.

L'Ingegnere Michelangelo De Meo (statoquotidiano)
L’Ingegnere Michelangelo De Meo (statoquotidiano)

 

Un cambio di prospettiva

Con questa decisione la Giunta comunale afferma che i proventi edilizi non saranno più considerati solo come entrate di bilancio, ma come strumenti di investimento sociale e culturale.
La scelta di destinare il 15% a progetti di urbanistica tattica rappresenta una svolta di metodo: un fondo stabile e ricorrente che potrà finanziare interventi rapidi, visibili e condivisi.

Casi di successo in Italia e in Europa

L’urbanistica tattica non è una moda passeggera, ma una pratica consolidata a livello internazionale.

  • Milano ha realizzato in pochi anni decine di piazze scolastiche pedonalizzate e spazi colorati con segnaletica orizzontale creativa, diventati subito luoghi di incontro.
  • Torino ha sperimentato arredi urbani temporanei e nuove piste ciclabili a basso costo, molte delle quali sono poi state rese definitive.
  • Barcellona con il progetto dei superilles (super-quadre) ha ridisegnato interi isolati sottraendo spazio alle auto per restituirlo ai pedoni e al verde.
  • Parigi ha trasformato le rive della Senna, prima destinate al traffico automobilistico, in passeggiate pedonali e ciclabili grazie a interventi tattici.
  • New York è diventata un modello mondiale con la pedonalizzazione di Times Square, iniziata come esperimento temporaneo con sedie di plastica e vernice colorata, poi divenuta permanente vista la risposta positiva dei cittadini.

Questi esempi dimostrano che l’urbanistica tattica è un motore di cambiamento rapido ed efficace, capace di migliorare la qualità della vita e attrarre turismo. Manfredonia, con il nuovo Piano, si colloca dunque in una rete di città innovative che credono nella partecipazione dei cittadini e nella sperimentazione creativa come chiave di sviluppo.

La città è dei cittadini

Il percorso avviato conferma un principio fondamentale: una città vive se è frequentata, amata e costruita dai suoi abitanti. Spazi vuoti e inutilizzati diventano fallimenti urbani, mentre luoghi rigenerati e partecipati possono trasformarsi in motori di socialità e sviluppo turistico.

Come ricorda un pensiero che accompagna queste battaglie civiche: “Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni.”

Tantissimi cittadini sperano nella realizzazione di molte di queste idee che trasformeranno la città rendendola attrattiva e amata.

