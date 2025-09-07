La Giunta Comunale, riunitasi a Palazzo di Città, ha approvato con deliberazione n. 108 un atto di indirizzo che segna un passo importante per il futuro della città: la nascita del Piano di Urbanistica Tattica.

L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana avv. Giovanni Mansueto, prevede che il 15% dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni edilizie venga destinato in maniera strutturale e permanente a interventi di rigenerazione urbana ispirati ai principi dell’urbanistica tattica.

Che cos’è l’urbanistica tattica

Si tratta di un approccio innovativo, già sperimentato con successo in molte città europee e italiane, che mira a trasformare rapidamente e a basso costo lo spazio pubblico, rendendolo più vivibile, sicuro e attrattivo. Gli interventi sono temporanei, reversibili e partecipati, pensati per testare soluzioni di rigenerazione che, se apprezzate dai cittadini, possono diventare permanenti. Dalle piazze scolastiche pedonalizzate alle piste ciclabili provvisorie, dalla street art agli arredi urbani mobili, l’obiettivo è rendere la città più a misura di persona, più verde e più dinamica.

Le proposte visionarie che hanno acceso il dibattito

Negli ultimi decenni, l’ing. Michelangelo De Meo ha presentato attraverso i media e i social centinaia di idee originali per lo sviluppo turistico e innovativo della città di Manfredonia, molte delle quali hanno generato un ampio dibattito e raccolto enormi consensi popolari.

Tra le più suggestive:

“la passeggiata degli innamorati” piste ciclabili dalla Riviera Sud a Siponto;

dalla Riviera Sud a Siponto; “il ponte del paradiso” un ponte tibetano a Pulsano e strutture sospese nella zona belvedere della montagna;

e strutture sospese nella zona belvedere della montagna; sculture di maschere nella roccia viva , opere artistiche trasparenti dedicate all’amore eterno e installazioni simboliche come “Il Bacio del Re” e la “Sirenetta figlia del re Tritone”;

, opere artistiche trasparenti dedicate all’amore eterno e installazioni simboliche come “Il Bacio del Re” e la “Sirenetta figlia del re Tritone”; progetti di arte pubblica e street art per valorizzare i quartieri;

per valorizzare i quartieri; la rigenerazione della villa comunale e un Parco dei ciliegi nella fascia cimiteriale;

e un nella fascia cimiteriale; la riqualificazione del porto industriale con fontane musicali danzanti;

con fontane musicali danzanti; un presepe subacqueo come attrazione turistica;

come attrazione turistica; la ricostruzione delle antiche porte al fildiferro lungo le mura cittadine;

lungo le mura cittadine; attrazioni adrenaliniche come una zipline dal belvedere e l’installazione dell’“Occhio di Dio” scolpito nella roccia;

e l’installazione dell’“Occhio di Dio” scolpito nella roccia; panchine artistiche, medaglioni e simboli cittadini per rafforzare l’identità visiva di Manfredonia.

Queste idee, nate dalla passione civica e dalla voglia di guardare oltre l’ordinario, hanno contribuito a alimentare una visione collettiva di sviluppo turistico e culturale che oggi trova un terreno fertile nel nuovo Piano di Urbanistica Tattica.

Un cambio di prospettiva

Con questa decisione la Giunta comunale afferma che i proventi edilizi non saranno più considerati solo come entrate di bilancio, ma come strumenti di investimento sociale e culturale.

La scelta di destinare il 15% a progetti di urbanistica tattica rappresenta una svolta di metodo: un fondo stabile e ricorrente che potrà finanziare interventi rapidi, visibili e condivisi.

Casi di successo in Italia e in Europa

L’urbanistica tattica non è una moda passeggera, ma una pratica consolidata a livello internazionale.

Milano ha realizzato in pochi anni decine di piazze scolastiche pedonalizzate e spazi colorati con segnaletica orizzontale creativa, diventati subito luoghi di incontro.

ha realizzato in pochi anni decine di piazze scolastiche pedonalizzate e spazi colorati con segnaletica orizzontale creativa, diventati subito luoghi di incontro. Torino ha sperimentato arredi urbani temporanei e nuove piste ciclabili a basso costo, molte delle quali sono poi state rese definitive.

ha sperimentato arredi urbani temporanei e nuove piste ciclabili a basso costo, molte delle quali sono poi state rese definitive. Barcellona con il progetto dei superilles (super-quadre) ha ridisegnato interi isolati sottraendo spazio alle auto per restituirlo ai pedoni e al verde.

con il progetto dei superilles (super-quadre) ha ridisegnato interi isolati sottraendo spazio alle auto per restituirlo ai pedoni e al verde. Parigi ha trasformato le rive della Senna, prima destinate al traffico automobilistico, in passeggiate pedonali e ciclabili grazie a interventi tattici.

ha trasformato le rive della Senna, prima destinate al traffico automobilistico, in passeggiate pedonali e ciclabili grazie a interventi tattici. New York è diventata un modello mondiale con la pedonalizzazione di Times Square, iniziata come esperimento temporaneo con sedie di plastica e vernice colorata, poi divenuta permanente vista la risposta positiva dei cittadini.

Questi esempi dimostrano che l’urbanistica tattica è un motore di cambiamento rapido ed efficace, capace di migliorare la qualità della vita e attrarre turismo. Manfredonia, con il nuovo Piano, si colloca dunque in una rete di città innovative che credono nella partecipazione dei cittadini e nella sperimentazione creativa come chiave di sviluppo.

La città è dei cittadini

Il percorso avviato conferma un principio fondamentale: una città vive se è frequentata, amata e costruita dai suoi abitanti. Spazi vuoti e inutilizzati diventano fallimenti urbani, mentre luoghi rigenerati e partecipati possono trasformarsi in motori di socialità e sviluppo turistico.

Come ricorda un pensiero che accompagna queste battaglie civiche: “Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni.”

Tantissimi cittadini sperano nella realizzazione di molte di queste idee che trasformeranno la città rendendola attrattiva e amata.