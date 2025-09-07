Monte Sant'Angelo. Vergura: "Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente"

Monte Sant’Angelo. “Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente. Grazie agli interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione abbiamo dato nuova luce a Corso Giannone, alla zona C (via dello Spagnoletto, via Miller, via Emilio Bertaux, via Abate Giovanni, via della Ginestra) e all’intero quartiere Stamporlando.

Abbiamo inoltre ripristinato l’illuminazione della piazzetta di via Manfredi, restituendo ai cittadini e alle famiglie uno spazio più accogliente da vivere anche di sera.

Le nuove lampade a led ci consentono di avere un maggiore risparmio energetico, più bellezza e soprattutto più sicurezza. E non ci fermiamo qui: sono già in programma altri interventi per rendere la Città di Monte Sant’Angelo sempre più luminosa“.