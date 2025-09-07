Edizione n° 5818

Monte Sant'Angelo. Vergura: "Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente"

"Abbiamo inoltre ripristinato l'illuminazione della piazzetta di via Manfredi, restituendo ai cittadini e alle famiglie uno spazio più accogliente da vivere anche di sera."

Monte Sant'Angelo. Vergura: "Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente"

Monte Sant'Angelo. Vergura: "Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //
Monte Sant’Angelo. “Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente. Grazie agli interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione abbiamo dato nuova luce a Corso Giannone, alla zona C (via dello Spagnoletto, via Miller, via Emilio Bertaux, via Abate Giovanni, via della Ginestra) e all’intero quartiere Stamporlando.
Abbiamo inoltre ripristinato l’illuminazione della piazzetta di via Manfredi, restituendo ai cittadini e alle famiglie uno spazio più accogliente da vivere anche di sera.
Le nuove lampade a led ci consentono di avere un maggiore risparmio energetico, più bellezza e soprattutto più sicurezza. E non ci fermiamo qui: sono già in programma altri interventi per rendere la Città di Monte Sant’Angelo sempre più luminosa“.
Lo rende noto Giovanni Vergura, Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo.

 

3 commenti su "Monte Sant’Angelo. Vergura: “Continua il lavoro per una Città più luminosa, sicura e accogliente”"

  3. Alla gentile attenzione dell’Assessore Vergura.
    Beati i cittadini di Monte Sant’Angelo che vedono ”continuare il lavoro che rende la città sempre più luminosa, sicura ed accogliente”. Noi della frazione Ruggiano, purtroppo, ci dobbiamo accontentare di una fioca illuminazione (ma solo al centro) e di una viabilità che scoraggia qualsiasi tentativo di percorrenza. Lo sanno soprattutto quelli che hanno la sfortuna di possedere la propria abitazione lungo i tratturi Casiglia e Chiancatone, dove è pericolosa anche la transitabilità dei trattori agricoli.

