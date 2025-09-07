Edizione n° 5817

Home // Cronaca // Rossi: “È stata una partita decisa dagli episodi e il rigore ne è la dimostrazione”

ROSSI Rossi: “È stata una partita decisa dagli episodi e il rigore ne è la dimostrazione”

Il Foggia è uscito sconfitto per 1-0 dalla trasferta di Giugliano, con il gol partita arrivato su calcio di rigore nel finale

Rossi: "È stata una partita decisa dagli episodi e il rigore ne è la dimostrazione"

rossi - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Foggia è uscito sconfitto per 1-0 dalla trasferta di Giugliano, con il gol partita arrivato su calcio di rigore nel finale. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore Delio Rossi ha espresso ottimismo riguardo all’impegno della squadra. In conferenza stampa, come riportato da FoggiaGol.it, ha dichiarato:

“È stata una partita decisa dagli episodi e il rigore ne è la dimostrazione. Credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma il Giugliano è stato bravo ad approfittarne. Avrei preferito non perdere, soprattutto per i ragazzi, che hanno dato tutto e avrebbero meritato qualcosa in più per quello che si è visto in campo. Lo spirito c’è, la voglia di lottare pure, ma è chiaro che dobbiamo lavorare tanto dal punto di vista tecnico. Questo è un campionato difficile e noi abbiamo tanti giovani che vanno inseriti gradualmente. Alcuni ragazzi sono arrivati appena tre giorni fa, non conosco nemmeno ancora il loro nome. Ci manca un po’ di esperienza, ma sono fiducioso perché vedo impegno, disponibilità e voglia di crescere.” Tuttomercatoweb

Nonostante la sconfitta, Rossi ha sottolineato l’importanza di non fare drammi e di continuare a lavorare per migliorare la squadra. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà legate all’inserimento di nuovi giocatori e alla mancanza di esperienza, ma ha espresso fiducia nel gruppo, evidenziando l’impegno e la voglia di crescere.

Il Foggia dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide per cercare di ottenere risultati positivi e proseguire nel processo di crescita della squadra.

