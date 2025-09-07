Serie D. Esordio stagionale per il Manfredonia contro il Francavilla

Domenica 7 settembre, alle ore 15:00, prenderà il via la nuova stagione del Manfredonia Calcio 1932, impegnato nella prima giornata del Girone H di Serie D. La squadra pugliese affronterà il Francavilla presso lo Stadio N. Fittipaldi di Francavilla in Sinni, in Basilicata.

Dopo mesi di preparazione e numerosi test amichevoli, il Manfredonia si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel campionato e puntare a una stagione di successi. L’incontro contro il Francavilla rappresenta un banco di prova importante, sia per testare la forma della squadra, sia per iniziare a mettere in mostra i nuovi innesti.

La tifoseria del Manfredonia è chiamata a sostenere la squadra con entusiasmo, vivendo la prima di tante emozioni di una stagione che si preannuncia intensa e combattuta. La società e lo staff tecnico confidano in un esordio convincente che dia il giusto slancio alla stagione 2025/2026.

Info partita:

📌 Giornata: 1ª Serie D, Girone H

📅 Data: Domenica 7 Settembre

🕓 Orario: 15:00

🆚️ Avversario: Francavilla

🏟 Stadio: N. Fittipaldi, Francavilla in Sinni