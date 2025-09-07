Edizione n° 5817

BALLON D'ESSAI

CAPITALE // Lucera omaggia i talenti artistici con il Premio “Io sono Capitale di Puglia”
7 Settembre 2025 - ore  14:10

CALEMBOUR

NAVIGLIO // Foggia, Rocco Naviglio. ‘Il cono è piccolo’ e insulta gelataia anche con frasi razziste
7 Settembre 2025 - ore  12:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Serie D. Esordio stagionale per il Manfredonia contro il Francavilla

MANFREDONIA Serie D. Esordio stagionale per il Manfredonia contro il Francavilla

La tifoseria del Manfredonia è chiamata a sostenere la squadra con entusiasmo, vivendo la prima di tante emozioni di una stagione che si preannuncia intensa

Serie D. Esordio stagionale per il Manfredonia contro il Francavilla

Serie D. Esordio stagionale per il Manfredonia contro il Francavilla

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
7 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

Domenica 7 settembre, alle ore 15:00, prenderà il via la nuova stagione del Manfredonia Calcio 1932, impegnato nella prima giornata del Girone H di Serie D. La squadra pugliese affronterà il Francavilla presso lo Stadio N. Fittipaldi di Francavilla in Sinni, in Basilicata.

Dopo mesi di preparazione e numerosi test amichevoli, il Manfredonia si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel campionato e puntare a una stagione di successi. L’incontro contro il Francavilla rappresenta un banco di prova importante, sia per testare la forma della squadra, sia per iniziare a mettere in mostra i nuovi innesti.

La tifoseria del Manfredonia è chiamata a sostenere la squadra con entusiasmo, vivendo la prima di tante emozioni di una stagione che si preannuncia intensa e combattuta. La società e lo staff tecnico confidano in un esordio convincente che dia il giusto slancio alla stagione 2025/2026.

Info partita:
📌 Giornata: 1ª Serie D, Girone H
📅 Data: Domenica 7 Settembre
🕓 Orario: 15:00
🆚️ Avversario: Francavilla
🏟 Stadio: N. Fittipaldi, Francavilla in Sinni

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.