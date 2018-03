Di:



Corrado Clini, ricordando che l’Autorizzazione integrata ambientale sarà pronta la settimana prossima. “Le prescrizioni che applicheremo – ha aggiunto – saranno le più severe che ci sono in Europa. Mi auguro che la Procura prenda atto delle misure scritte nell’autorizzazione”. Clini, impossibile spegnere Ilva in 5 dì ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 7 OTT – Lo spegnimento dell’Ilva in cinque giorni “é impossibile perché si tratta di un impianto molto complesso tant’é che la Procura chiede l’avvio dei processi”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente,ricordando che l’Autorizzazione integrata ambientale sarà pronta la settimana prossima. “Le prescrizioni che applicheremo – ha aggiunto – saranno le più severe che ci sono in Europa. Mi auguro che la Procura prenda atto delle misure scritte nell’autorizzazione”.

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.