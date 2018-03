Di:

Manfredonia – SONO 5 gli abusi edili riscontrati nel Comune di Manfredonia nel mese di settembre 2014,in seguito a verbali redatti dalla Polizia municipale. Interessati immobili in via Pulsano, in via Lungomare del Sole a Siponto, in via Don Luigi Sturzo, in località Scalo dei Saraceni, in via Santa Restituta.

(ph: archivio, postnew@)

Redazione Stato