Manfredonia, asta pubblica Asp ‘Marchese F.De Piccolelli’ per vendita terreni

Immagine d'archivio, Panorama Manfredonia - Monte Sant'Angelo

Manfredonia. LA ASP "MARCHESE F. DE PICCOLELLIS" di Foggia ha indetto un'asta pubblica per la vendita di terreni in Agro di Manfredonia (Fg) – Località La Scrofola costituiti dal seguente lotto: LOTTO N.1 – Podere n. 15 Superficie complessiva: Ha 29.70.20. I fabbricati e il terreno agricolo sono identificati al Catasto Fabbricati e al Catasto dei Terreni del Comune di Manfredonia (FG) al Foglio 133, Particelle 75 catasto fabbricati; 76 catasto terreni; 77 catasto terreni; 111 catasto terreni; 114 catasto terreni. Prezzo base d'asta: € 525.000,00 (euro cinquecentoventicinquemila/00) Scadenza presentazione offerte: 17.10.2015 ore 12,00. L'asta sarà esperita, in seduta pubblica, presso la sede della ASP DE PICCOLELLIS il 20.10.2015 alle ore 17,00. L'Avviso d'asta e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili nella sezione "Gare e appalti" sul sito dell'Ente all'indirizzo www.depiccolellis.it.. Foggia, 02.10.2015 (Il Commissario Straordinario – Dott. Stefano Catapano)

