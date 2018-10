Barletta. Gestore bar spacciava coca nel locale: arrestato

Di:

Il gestore di un bar di Barletta in via R. Margherita, a seguito di un’operazione antidroga eseguita la scorsa sera dai Carabinieri della locale Compagnia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente I militari, infatti, avevano osservato come gli avventori del bar, costituiti da numerosi giovani, entravano nell’attività uscendone velocemente.

Tali comportamenti hanno subito attirato l’attenzione dei militari in quanto, il brevissimo tempo trascorso era insufficiente per una qualsiasi consumazione. Veniva perciò attivato un accurato servizio di osservazione al termine del quale i militari operanti decidevano di intervenire con l’esecuzione di una perquisizione estesa a tutti gli ambienti del locale. Nel corso delle operazioni, sul bancone, accanto al registratore di cassa, è stato notato un raccoglitore di fazzoletti di carta per alimenti, all’interno del quale venivano rinvenuti un involucro in

plastica contenente 13 dosi di cocaina racchiuse all’estremità da un nastro adesivo di colore nero. Lo stupefacente posto sotto sequestro, del peso di 6.5 grammi, veniva debitamente repertato, mentre il gestore del bar P.R. 46enne di Barletta veniva arrestato e, su disposizione della competente A.G., sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Il locale è stato sottoposto a sequestro penale e sono state avviate le procedure di legge ai fini della revoca della licenza al titolare.