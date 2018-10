Juventus a punteggio pieno

Di:

La Juventus prosegue la sua marcia inarrestabile in testa alla classifica di Serie A TIM a punteggio pieno. Otto partite e altrettante vittorie, 18 gol fatti e 5 subiti (miglior attacco e seconda miglior difesa). Non si vede all’orizzonte chi possa fermare il cammino dei campioni in carica, rinforzati da un Ronaldo anche oggi tra i migliori. Il portoghese viene anticipato di un soffio da Bentancur sul cross di Cancelo per la rete del vantaggio al 33′, ma dopo quattro minuti il suo sinistro non lascia scampo a Scuffet per il raddoppio. Da lì in poi per gli ospiti è pura accademia, con occasioni in serie per il tris sventate dall’ottimo estremo friulano.

FONTE LEGA SERIE A