La Roma passa ad Empoli

Terza vittoria consecutiva in Serie A TIM per la Roma che dopo la sconfitta di Bologna ha ripreso a marciare senza passi falsi. I giallorossi passano al Castellani con un gol per tempo, mentre l’Empoli recrimina per il rigore fallito da Caputo che avrebbe potuto riportare in parità i suoi. Il vantaggio lo firma al 36′ Nzonzi con un tocco di testa su traversone di Pellegrini. La ripresa offre emozioni in serie. L’Empoli prima colpisce un palo su punizione, poi spreca il rigore, vanifica altre occasioni e alla fine deve nuovamente capitolare davanti a Dzeko, freddo nel superare a tu per tu Terracciano dopo un triangolo con El Shaarawy. I giallorossi salgono momentaneamente al terzo posto in classifica con 14 punti, l’Empoli con 5 veleggia al terzultimo posto, con la speranza che il bel gioco finora mostrato dai ragazzi di Andreazzoli porti i punti necessari per salvarsi.

