Banca online: perché è più conveniente?

Di:

Negli ultimi anni sempre più persone scelgono i conti correnti online per amministrare i propri risparmi. Tuttavia c’è ancora chi si chiede se le banche digitali, senza filiali e sportelli, siano veramente sicure ed efficienti come quelle tradizionali. Per capire i vantaggi di questo nuovo modo di fare banca, bisogna prima di tutto sfatare un falso mito: scegliere una banca on line non significa non ricevere alcun tipo di supporto nella gestione del proprio patrimonio personale, bensì limitare i costi di gestione e semplificare le operazioni finanziarie, anche quelle più complesse, come la creazione di un portafoglio di investimento.

Costi più contenuti

Scegliere di affidarsi ad un istituto di credito digitale vuol dire avere la possibilità di risparmiare. Del resto, effettuando le normali operazioni bancarie online, via telefono, tramite app o agli sportelli automatici, si ottiene una sensibile riduzione dei costi di gestione. Inoltre, è importante sottolineare che la maggior parte dei conti correnti digitali permette il prelievo a qualunque sportello ATM e l’attuazione di bonifici, senza sborsare nemmeno un centesimo.

Apertura del conto facile e immediata

Le banche online assicurano l’apertura di un conto corrente, con tanto di IBAN, in maniera rapida e senza troppe complicazioni. Inoltre, a differenza di quello che si potrebbe pensare, viene garantito un alto livello di personalizzazione, in modo da far fronte alle diverse esigenze dei clienti. Infatti, è possibile puntare a linee di investimento, a piani di accumulo e così via.

Elevata semplicità di gestione

Alcune persone pensano che per scegliere una banca online sia necessario avere una certa dimestichezza con internet e con lo smartphone. In realtà è importante sottolineare che applicazioni e siti sono strutturati in modo tale da risultare facili da utilizzare, anche a coloro che hanno un rapporto non troppo idilliaco con la tecnologia. Del resto, bisogna considerare che gli istituti di credito online non esisterebbero senza una piattaforma digitale.

Per questa ragione propongono soluzioni tecnologicamente avanzate, soprattutto per quanto riguarda il servizio clienti. Infatti, nella maggior parte dei casi, le interfacce proposte sono semplici ed intuitive e permettono di attuare differenti operazioni con pochi click, come effettuare depositi e bonifici, controllare il credito e pagare le bollette. In generale, le funzionalità disponibili tendono a cambiare in base alla banca online scelta.

In linea di massima però i clienti hanno sempre il pieno controllo del loro conto, il che vuol dire che possono modificare, all’occorrenza, i limiti di pagamento e prelievo, ma anche abilitare e disabilitare i pagamenti all’estero. Non solo: bloccare la carta in caso di smarrimento o furto. A ciò si aggiunge anche un’elevata reattività. Infatti, tutte le volte che viene attuata una transazione, l’app della banca virtuale invia aggiornamenti in tempo reale.

Accessibilità sempre garantita

Scegliere una banca online vuol dire evitare inutili perdite di tempo. Infatti non è necessario effettuare file interminabili agli sportelli e nemmeno fare i conti con orari di apertura e di chiusura. Gli istituti di credito virtuali sono attivi 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.

Non chiudono per festività o ferie, il che vuol dire che i clienti hanno la possibilità di effettuare qualunque operazione in ogni momento. Ciò è estremamente importante soprattutto per coloro che devono fare i conti con una vita piuttosto frenetica o che non possono assentarsi dal lavoro per andare in banca.