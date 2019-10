Bollo auto, arriva il condono per importi fino a mille euro

Di:

Condono totale per il bollo auto non pagato tra il 2000 e il 2010 fino ad un importo di 1000 euro. Lo prevede il decreto fiscale 2019, ribattezzato “strappa-cartelle”. Nonostante la norma fosse già in vigore, è stato solo dopo un chiarimento specifico dello stesso ministero che anche la cartella del bollo auto è entrata di diritto nella pace fiscale.

Il contribuente non deve fare nulla, perché la cancellazione del debito avviene in automatico, spiega La Repubblica. In ogni caso, siccome la gestione del bollo è regionale, continua il contenzioso che varia da regione a regione, a seconda dell’interpretazione della norma.

fonte tgcom