“Buon compleanno SQ! Gli odiatori? Ci riguardano”

Di:

“Buon compleanno a Stato, a Giuseppe de Filippo e ai redattori tutti. Festeggiare un compleanno è, sempre, celebrare un’esistenza, frutto di un seme che ha preso forma e posizione e ha voglia di crescere ed “essere con”.. chi gli sta intorno. Gli odiatori? Puntare il dito non basta e non ci assolve.

Buon decennale a Stato Quotidiano, vale a dire, al lavoro di Giuseppe de Filippo e della squadra tutta. Un nuovo compleanno è sempre il modo di festeggiare un’Esistenza, frutto di un seme che ha preso forma e posizione e relaziona con quanto gli sta intorno.

Grazie all’impegno, alla cura e all’attenzione quotidiana (e immagino anche al sacrificio personale..) di quanti fanno scorrere un rullo in tempo reale sulle notizie, ma anche gli approfondimenti, le questioni, i volti, gli umori.. i tanti e spesso gravosi problemi della comunità lettrice. In questo senso, grazie a tutti i quotidiani cittadini e locali che fanno da specchio alla nostra, controversa, comunità! L’identità collettiva si costruisce, anche, grazie a loro. Che responsabilità.. e ne sono consapevoli.

“I giornali on line, ancor più degli altri, riflettono il Mutevole del nostro tempo”

I giornali on line, ancor più degli altri, riflettono il Mutevole del nostro tempo, lo scorrimento veloce dell’Attenzione (e spesso la sua frammentazione), la semplificazione (contrapposta?) del Pensiero Critico dei lettori digitali.

Ma non è un j’accuse questo.. bensì una constatazione che è la controparte, inevitabile in virtù del mezzo, dell’efficacia di stare sulla notizia, favorirne la rapida condivisione ed avere così tanti lettori (e spesso, ma forse oggi meno di quanto si pensi, giovani lettori). Un consiglio? Leggete l’on line, ma almeno una volta a settimana un quotidiano, un settimanale.. cartaceo. Il vostro cervello, ritrovando la giusta dimensione della propria velocità e della capacità di feconda, per sé, elaborazione interna, vi ringrazierà!

I giornali cittadini, dicevamo, riflettono la frastagliata identità della comunità; ciascuno da un’angolazione e da “un colore di lettura” che gli è proprio, come se si trattasse di un prisma e ciascuno fosse una faccia dello stesso… Esattamente come accade per i singoli esseri umani, del resto. E parlando di giornalismo cittadino anch’io non posso mancare di dar voce alla memoria e agli splendidi colori caldi di umanità e competenza di Anna Castigliego, che ci manca sempre. Senza memoria siamo nulli, senza memoria la nostra identità collettiva si dissolve e non possiamo permettercelo: diventiamo manovrabili. Vale per questo come per ogni aspetto sociale, politico, culturale, ambientale, di cronaca di questa città. Se non si fa, ogni volta su una nuova notizia, un percorso all’indietro di eventi, circostanze, processi e significati che hanno portato a quel determinato esito.. ragazzi ma di cosa stiamo parlando, oggi?

Capitolo odiatori, massì diciamolo pure in italiano che così ci capiscono tutti e siamo meno conformisti del costume dominante che rende più figo l’inglese (che pure va sempre benissimo). Ovvero quelli che commentano il pezzo con l’intento di screditare, svalutare, smontare, far calare, in generale, fango su quanto tutti leggono.

“Si censura la dignità della persona che non può essere lesa”

Ci danno fastidio? Sono ingiusti, ingenerosi, falsi e tendenziosi? Fastidiosi e non di rado, pesantemente offensivi? Tutto vero. La provocazione è quasi sempre fatta con un fine preciso, ben difficilmente è “ingenua”. Va anche censurata quando diventa ossessiva ed è, in ogni modo, fuori limite! Questo Giuseppe (de Filippo) lo sa bene. E non si censura, sia chiaro, la libertà d’espressione dissenziente; bensì il non rispetto della dignità della persona che non può essere lesa oltre il limite del dileggio palese. Palese proprio a tutti.

Ciò detto, puntare il dito non basta ad autoassolversi. Gli odiatori di natura e/o professione (anche assoldati da gruppi avversi) sono espressione di una dinamica culturale e sociale più ampia che tende a decostruire, smontare, svalorizzare, destrutturare e toglier in generale positività laddove già ci sia una crisi valoriale, di significati e riferimenti profonda…in una società confusa in se stessa che è ottimo terreno di attecchimento. E dove sono gli esempi? Gli adulti tanto quanto i bambini hanno bisogno di esempi. E dov’è che ci si sente rappresentati, nei livelli più alti, in modo tale che ti viene da pensare che “sei o puoi essere una persona migliore”? Piuttosto che.. indecenza comune mezzo gaudio?? Sono domande importanti. Gli odiatori non calano direttamente da Marte.. dicono di noi. Come sempre. Se non allarghiamo la prospettiva: dividiamo le acque, di qua i buoni di là i cattivi.. e toglieteceli pure dalle scatole. Ma questo non vuol dire essere qualunquisti.. ah bè allora.. dato che siamo pari tutti. Al contrario! E’ un invito a prendersi ciascuno nel proprio ruolo, privato, pubblico, sociale, collettivo la propria fetta di responsabilità. E ce l’abbiamo proprio tutti.

”Odiare” costa meno fatica ed è più “divertente”, innesta gli schieramenti e le tifoserie..

” Odiare” costa meno fatica ed è più “divertente”, innesta gli schieramenti e le tifoserie.. fa persino leggere di più! Per “amare” in senso ampio e anche da posizioni e vedute molto differenti, ci vogliono gli attributi (e non quelli maschili a cui state pensando!), ci vuole competenza e memoria… Controcorrente è solo per i coraggiosi. E tutto questo Alice, qualunque sia l’ Alice che si aspetta di condizionare i nostri pensieri ed orientamenti.. certo politici, ma non solo, lo sa bene.

Ancora buon compleanno a SQ e a tutta la squadra. de Filippo dice di non sapere cosa ne sarà del giornale al prossimo decennale. E del resto, a nessuno di noi è dato sapere cosa sarà dei nostri “figli”, compresi giornali e progetti tra 10 dieci anni. Essi non ci appartengono, ma appartengono alla Vita che se ne impossesserà.. Come deve.

Dott.ssa Vittoria Gentile

Psicologa clinica e di comunità, psicoterapeuta