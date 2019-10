Cocaina rosa spacciata in settimana moda

Di:

Venerdì la squadra investigativa del commissariato Centro della Questura di Milano ha arrestato due soggetti, un brasiliano di 33 anni e un italiano di 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, attraverso un’attività di indagine sono risaliti ad uno appartamento in via Pacini dove abitavano i due arrestati e hanno trovato 8 grammi di cocaina, 18 grammi di 2CB, 314 pasticche di md per un peso di 88 grammi, 35 grammi di ketamina, 40 grammi di hashish, 227 grammi di marijuana oltre a due bilancini, materiale da taglio e da confezionamento e circa 3000 euro. Il materiale per il confezionamento buste e sacchi di quantità superiore rispetto al quantitativo di droga.

Secondo quanto riportato dal cittadino brasiliano ciò sarebbe dovuto all’esigenza di rifornire i numerosi clienti durante la settimana della moda.

È stata trovata e sequestrata anche una pistola scacciacani “Bruni” con relativo munizionamento ma privo di tappo rosso di sicurezza e 47 cartucce.

Il cittadino brasiliano, inoltre, aveva a suo carico anche un ordine di esecuzione in quanto doveva scontare 11 mesi di carcere per reati sempre connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.