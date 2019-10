Franco Rinaldi “Festeggia 10 anni di attività il giornale online StatoQuotidiano”

Di:

Le iniziative dei giornali locali online da alcuni anni alla ribalta nazionale, hanno una funzione importante nella comunicazione in tempo reale di notizie, momenti di vita e problematiche varie locali che i quotidiani regionali e nazionali non possono soddisfare.

“Un punto di riferimento di pluralità giornalistica e di non appartenenza a condizionamenti politici”

La libertà di stampa, molto spesso in Italia pilotata, trova nel giornale locale online Stato Quotidiano diretto in modo encomiabile e professionale da Giuseppe de Filippo, sicuramente un punto di riferimento di pluralità giornalistica e di non appartenenza a condizionamenti politici.

Il giornale online SQ uno dei più seguiti di Capitanata, nel corso di questi primi dieci anni, ha dato spunto a testate regionali e nazionali di attingere notizie e interviste pubblicate in tempo reale.

“Auguri, caro Giuseppe, continua in questo percorso”

Auguri, caro Giuseppe, continua in questo percorso, e nonostante tutte le difficoltà oggettive quotidiane che hai nel condurre il giornale, sappi che è stato una fucina insostituibile di notizie sulla vita cittadina e di Capitanata nel quadro di un’ampia pluralità di posizioni politiche, ideologiche e religiose espresse.

A cura di Franco Rinaldi,

cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia