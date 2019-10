“Il collaudo ex Onpi segna la fine di un bubbone sociale”

Di:

"Il collaudo all'ex Onpi e la disponibilità della struttura segna la fine di un bubbone sociale, di un mondo a sé, di un mondo senza regole dove poteva abitare chiunque, che a sua volta affittava le case, di abusivi che, con metodi delinquenziali, hanno occupato".

Bruno Longo, consigliere comunale dell’amministrazione Landella, era assessore all’urbanistica nel 2003 con dirigente tecnico Dante De Leo. Ripercorre alcune tappe del lungo percorso: “Abbiamo chiesto la cessione dell’immobile alla Regione e fondi europei per la ristrutturazione. Sono passati il sindaco Orazio Ciliberti e poi Gianni Mongelli, periodo in cui è iniziata la ristrutturazione di una parte delle case. Alcuni inquilini sono stati spostati, altri sono rimasti nell’immobile e hanno poi ottenuto un’abitazione ristrutturata. Ma prima del collaudo sono arrivati gli abusivi, siamo riusciti a ripristinare la legalità con l’aiuto della Procura, della Prefettura, abitavano in 40mq che oggi sono 90mq”.

L’emergenza abitativa continua ad essere molto forte: “La burocrazia è lenta e l’Arca non costruisce case popolari da 20 anni”. Che il governatore Michele Emiliano abbia più volte sottolineato quanto a Foggia “manchi un piano comunale”, è noto. Come la risposta di Longo: “Se avesse ragione dovremmo avere dei fondi non utilizzati perché non abbiamo un piano. Invece in questi anni non è stato dato il becco di un quattrino a Foggia, solo 16 appartamenti per persone che comunque hanno un reddito. Se la Regione avesse costruito 30 alloggi all’anno non avremmo avuto l’emergenza attuale”. Per l’ex Onpi è una svolta: “Ora il patrimonio da preservare è nella responsabilità di coloro cui le case sono state assegnate”.