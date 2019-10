“Lacrime di primavera” di Tommaso Prencipe, ovvero un messaggio di speranza verso un futuro più umano

Di:

In questi ultimi anni, grazie ai nuovi strumenti di comunicazione, sono apparsi in libreria molti romanzi, alcuni dei quali hanno ottenuto risultati sorprendenti. La televisione ha prodotto rubriche volte a incoraggiare e diffondere la lettura che, secondo le statistiche, non è tra le prime preferenze dei nostri concittadini. Il fine è sicuramente meritorio e, infatti, pare che i libri, in questi ultimi anni, hanno trovato collocazione anche nelle case in cui prima non erano presenti. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è se tutti i libri pubblicizzati, soprattutto quelli che hanno ottenuto un grande successo, abbiano pregi letterari sia per contenuto sia per forma espressiva.

A me è capitato di leggere libri destinati, secondo una certa pubblicità, ad essere inclusi tra le opere meritevoli di essere ricordate nella storia della letteratura contemporanea. Devo dire che alcune di queste opere, poche, sicuramente sono destinate al conseguimento di un successo duraturo che, anzi, nel tempo, acquisteranno un posto nello studio della letteratura. Ma molte, la maggior parte, saranno ricordate dai nostri posteri solo per la loro superficialità e destinate al macero. Il guaio è che, nel frattempo, il successo di vendite procurerà una certa notorietà a questi autori che appariranno negli schermi televisivi osannati e celebrati come se fossero novelli Manzoni o Verga o Pirandello.

Invece, altri autori che non hanno avuto la fortuna del battesimo televisivo, rimarranno nel dimenticatoio o, al massimo, la loro notorietà rimarrà circoscritta in un limitato ambito di lettori. E’ il destino di alcuni scrittori che non hanno trovato uno sponsor televisivo e le cui opere sono state accolte e pubblicate, a spese dell’autore, da qualche piccolo editore conosciuto solo in ambiti locali.

Una delle opere che, a mio avviso, merita miglior fortuna è “Lacrime di primavera” di Tommaso Prencipe (edizione a cura del “Nuovo Centro di Documentazione Storica di Manfredonia – 2018), che tratta delle avventure o disavventure di persone reali, contadini del Gargano, che, spinti dalla disperazione e abbagliati da una certa propaganda, decidono di emigrare nelle Americhe con la speranza di migliorare le loro condizioni di vita.

Siamo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. I contadini meridionali, segnati da un destino di miseria, non riuscivano a portare a casa neanche quanto fosse sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia. Non si intravvedevano possibilità di miglioramento. Il destino sembrava segnato, molti di loro si sentivano avviliti per la mancanza di una visione di un futuro meno triste. La miseria, che sembrava irreversibile, aveva distrutto qualsiasi speranza di miglioramenti. “ Matteo si spacca la schiena sterrando pietre nel suo tomolo di terra e prestando opera per conto terzi; non riesce a raccogliere quanto strettamente necessario al fabbisogno di famiglia…”.

Pertanto, una certa propaganda circa le possibilità offerte dalle Americhe trovava terreno fertile tra i contadini o braccianti agricoli al servizio di padroni esosi, che pretendevano tantissimo a fronte di remunerazioni da fame. Le partenze, sempre più numerose, alimentate dalla speranza di trovare un mondo migliore e più umano, determinavano ondate migratorie molto simili agli esodi descritti dalla Bibbia. Viaggi della speranza che per molti di loro si riveleranno deludenti perchè un’America, piena di pregiudizi sui migranti, specialmente se italiani del Sud, li riteneva veicoli di delinquenza e di gravi malattie infettive.

Ma torniamo al nostro libro.

La narrazione segue un iter logico. La prima parte del libro descrive le pessime condizioni di vita dei contadini e dei braccianti del Gargano. Condizioni disumane espresse molto efficacemente con il titolo “ Ci succhiano il sangue”. Vengono descritte le condizioni di vita dei cosiddetti trogloditi della Montagna attraverso la narrazione delle vicende di una famiglia, quella di Matteo, il protagonista del romanzo. Non si tratta di un nome inventato ma di una persona realmente esistita che vive in una famiglia patriarcale, nella quale si forgia il suo carattere. La miseria che regna in quei luoghi è caratterizzata da un forte sentimento di solidarietà che lega tutti, parenti e vicini di casa, con vincoli di autentico affetto. Ma, nel contempo, i frequenti rapporti e soprattutto la comune constatazione dell’immutabilità delle loro precarie condizioni di vita li rende facili prede di illusioni alimentate anche da una propaganda capillare e convincente circa le possibilità di riscatto offerte dalle Americhe. “ Ci dobbiamo sdradicare da questa terra ingrata, cara padrona mia. La situazione diventa sempre più insostenibile, il lavoro sempre più umiliante, faticoso e mal pagato”. Con queste parole Matteo comunica a sua moglie la decisione di imbarcarsi per le Americhe, terre dove pensa che il riscatto sia possibile. Anche contro il parere dei suoi cari che ritengono inutile ribellarsi al loro destino e, anzi, pensano che abbandonare il proprio paese non sia una buona scelta. Comunque, “ Se nasci con la iella sulle spalle, non è mica detto che sarai fortunato altrove”.

La seconda parte tratta del viaggio della speranza che poi si infrange nell’impatto con la realtà americana che si rivela da subito traumatica. Quindi, dopo un certo periodo, le illusioni cadono malamente. Matteo non accetta di abbandonare le tradizioni, civili e religiose, per le quali riceve ingiurie e derisione. Insomma, considerato che il suo salario non gli consente di inviare somme decenti alla sua famiglia e l’ostilità manifestata dagli americani nei confronti degli immigrati, decide di tornare a casa. Ma il suo ritorno non si rivela sereno. E qui inizia la terza parte del libro che vede Matteo protagonista di nuove avventure programmate da altri. Il 24 maggio 1915 scoppia la Prima Guerra Mondiale dichiarata da avventurieri che decidono del destino di vita e di morte di persone ignare delle vere ragioni del conflitto.

Trattasi di un libro magistralmente scritto da un autore che, per lo stile sobrio, riesce a coinvolgere il lettore rendendolo partecipe, anche emotivamente, delle sensazioni, delle speranze e delle paure che attanagliano le persone costrette ad affrontare il futuro in terre sconosciute. Ma anche a riconoscere la nostalgia e l’amarezza di chi è costretto a lasciare la propria terra e i propri cari, motivato solo dalla speranza di un futuro migliore. Un libro di un’attualità sorprendente che ci porta a riconoscere i valori umani presenti in ogni persona, anche di quelle che arrivano oggi in Italia, spinte dalle medesime speranze degli italiani emigrati nelle Americhe. Un libro che, per la stringente attualità e per i valori che esprime, merita di essere letto nelle nostre scuole.

phael