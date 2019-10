Legge di Bilancio, spunta il bonus per i lavoratori più poveri

Di:

6 ottobre 2019 – Rinviare il taglio del cuneo fiscale e aiutare i lavoratori a basso reddito, coloro che non hanno diritto al bonus Renzi di 80 euro al mese in busta paga: questa l’idea del viceministro dell’Economia in quota PD Antonio Misiani.

La proposta è stata avanzata con un post su Facebook. Stando alle parole dell’esponente del Governo Conte, potrebbe trovare spazio già nella prossima Legge di Bilancio. “La riduzione progressiva del cuneo fiscale a partire dal 2020 è la misura più apprezzata dagli italiani – esordisce Misiani su Facebook -. Dobbiamo iniziare a farlo il prima possibile, utilizzando tutti gli spazi di bilancio disponibili. La priorità, a mio parere, è iniziare ad aiutare i dipendenti a basso reddito”.

FONTE QUIFINANZA