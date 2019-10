Manfredonia, domani i pescatori uniti a Bari “Se continua così, costretti a lasciare le nostre imbarcazioni”

Di:

Manfredonia, 7 ottobre 2019. Continua lo stato di agitazione dei pescatori di Manfredonia. Gli addetti ai lavori, che negli ultimi giorni hanno tentato anche di coinvolgere la marineria molisana nella loro protesta, continuano a rivendicare norme più appropriate per la piccola pesca che tocca le coste dell’Adriatico, in quanto l’attuale regolamento non solo è più adatto per le pratiche portate avanti nel nord Europa, ma soprattutto costringe i pescatori a una lunga burocrazia.

Domani, 8 ottobre 2019, organizzata una manifestazione di sciopero presso il porto di Bari, dove i pescatori manfredoniani esporranno nuovamente le problematiche. Preannunciata la presenza del presidente regionale Michele Emiliano, delegati delle marinerie della Calabria e della Sicilia, comandanti delle Capitanerie portuali.

“I pescatori di Manfredonia sono per la difesa del mare – dice a StatoQuotidiano il sig. Antonio Varrecchia, operatore del compartimento marittimo di Manfredonia -; la manifestazione di Bari è finalizzata alla tutela della economia cittadina, di un settore trainante che comporta circa 40 milioni di euro di pescato, che commercializzati possono diventare il triplo. Stiamo parlando di circa 190 imbarcazioni attive, oltre l’indotto non calcolato. Pertanto, se volete che questa economia debba cessare, con conseguenze per l’intera città di Manfredonia, alla politica le doverose risposte”.

