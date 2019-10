Manfredonia. “Anche alle medie, Karol è ancora senza OSS”

Di:

Il sostegno e la presenza di un operatore socio-sanitario sono determinanti nell’integrazione scolastica dei bambini affetti da disabilità. Tuttavia tale diritto, garantito dalla Legge, non sempre viene salvaguardato nella realtà quotidiana. Solo quattro mesi fa, Silvana Stipulante fece appello a Stato Quotidiano per la sua battaglia a favore di suo figlio Karol, dodici anni, affetto da sindrome di Down. Per tutto il percorso delle elementari, l’assenza costante di un OSS (fattore determinato dalla mancanza di fondi regionali e rinnovi contratti per gli operatori) ha reso il percorso scolastico di Karol precario e incerto, costretto a iniziare in ritardo l’anno e a seguire un orario diverso dai suoi compagni. A complicare il tutto, una confusione di responsabilità da parte delle autorità, con un rimbalzamento continuo da un ufficio all’altro.

Fin dallo scorso gennaio Silvana si è preparata ad affrontare un nuovo percorso, quello delle medie, nella speranza di garantire a suo figlio un percorso più stabile con l’aiuto di maestre, dei professori e della dirigente dell’istituto Mozzillo, dove Karol è attualmente iscritto. Sabato, però, è arrivata la brutta notizia: per quest’anno è stato assegnato un solo OSS a Manfredonia presso l’Istituto Croce. Ancora una volta dunque il giovanissimo studente non ha potuto cominciare la scuola, “e nessuno sembra accorgersene, come se Karol non esistesse”, lamenta sua madre.

A complicare il tutto la mancanza di un’amministrazione a cui chiedere aiuto: «Quest’anno sono molto stanca. Non so più a chi rivolgermi, dovrei parlare col Prefetto? Per poi magari sentirmi dire che i problemi di Manfredonia sono altri. No, anche Karol è uno di questi problemi. I disabili non sono protetti dalla Legge, non hanno diritti. Ma io continuerò a lottare per mio figlio, non ho mai avuto l’appoggio degli altri genitori di bimbi disabili ma io vado avanti. Dov’è l’obbligo di scuola? Siamo ad ottobre e Karol non ha fatto un solo giorno di scuola. Quando inizierà si troverà con una classe già formata e avviata e farà fatica ad integrarsi…»

Come raccontato già a giugno, Karol ha bisogno di essere seguito in compiti che un semplice insegnante di sostegno non può svolgere, il che ha costretto per tanto tempo Silvana ad essere sempre a scuola, portandola anche a lasciare il lavoro in passato. Perciò l’OSS è più che una necessità, è una vera e propria urgenza per la crescita di Karol e il benessere della famiglia.

Si attendono pertanto ancora risposte, nella speranza che qualcosa si smuova per questo nuovo percorso scolastico.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 07 ottobre 2019