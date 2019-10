“Mese del Benessere Psicologico” domani eventi a Foggia e in Puglia

Di:

Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre. Questi gli appuntamenti in calendario domani, martedì 8 ottobre.

A Cutrofiano (Le) il dottore Pierluigi Congedo organizza un incontro sul tema della difficoltà di lettura e apprendimento in occasione della settimana europea della dislessia. L’appuntamento si terrà nello Spazio Evolutivamente, in via XX Settembre n1, a partire dalle ore 15. Per informazioni e prenotazioni: p.congedo@psypec.it – 329 4554025

A Carmiano (Le) la dottoressa Maria Podo organizza un momento di benessere che prelude ad un colloquio psicologico gratuito, attraverso la cura di pelle e capelli. L’appuntamento si terrà nell’Istituto di bellezza Afrodite Bellessere in via Leverano, dalle ore 14 alle ore 18. Per informazioni e prenotazioni: mariapodo78@gmail.com – 349 8073244

A Foggia, in via del Mare, Loc. Ricciarelli al Km 3,4-Bivio Macchiarotonda la dottoressa Melania Rita Difino organizza un’iniziativa per parlare di dipendenza dalle sostanze di abuso e di dipendenze patologiche; ma anche di tempo da dedicare al benessere psicologico e alla prevenzione di condotte disfunzionali. Per informazioni: me.difino@gmail.com – 335 6753530

Sempre a Foggia la dottoressa Eleonora Merlicco organizza un laboratorio di arte terapia e scrittura creativa. Appuntamento dalle ore 18.30 alle 20, presso l’associazione Logos in corso Cairoli 5. Per informazioni e prenotazioni: eleonora.merlicco@gmail.com – 348 9895896

A Martina Franca il dottor Eugenio Rollo organizza momenti di libere conversazioni dedicate alla prevenzione e terapia dei disturbi psicologici. Appuntamento presso la saletta riunioni del caffè Il Giglio, in via Vittorio Emanuele 8, dalle ore 19 alle 21. Per informazioni e prenotazioni: info@eugeniorollo.it – 329 2211000

L’intero programma del “Mese del Benessere Psicologico” è in continua evoluzione ed è disponibile sul sito www.mesedelbenesserepsicologico.it.