Meteo. Nuovo peggioramento su Puglia, Basilicata e Molise

LUNEDÌ: Le nostre regioni di Sudest saranno raggiunte da una nuova circolazione instabile. Giornata caratterizzata da un cieli irregolarmente nuvolosi tra Puglia, Basilicata e Molise con piogge sparse al mattino tra Molise e alta Puglia in estensione nel corso del pomeriggio ai restanti settori; possibili temporali sulla Lucania tirrenica. Migliora poi nel corso della serata con fenomeni in graduale esaurimento da Nord. Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che nei minimi. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali nella seconda parte della giornata con mare Adriatico tendente a molto mosso da poco mosso a mosso invece il Mar Ionio.

Martedì 08 Ottobre Tempo in miglioramento con ampi rasserenamenti

MARTEDÌ: La perturbazione lascia ora spazio al ritorno dell’alta pressione da Ovest, garanzia di tempo più stabile e soleggiato su Molise, Puglia e Basilicata, salvo residua nuvolosità su Lucania e Salento. Venti moderati settentrionali in attenuazione. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi. Temperature in lieve rialzo nei massimi, in calo nei minimi.

Qualche residuo fenomeno sul Salento; meglio altrove

MERCOLEDÌ: La circolazione depressionaria sui bacini italiani meridionali, unita a un fronte in arrivo sul Nord Italia, attiva correnti meridionali che rinnovano nubi e qualche fenomeno tra Salento e Basilicata ionica. Più soleggiato altrove ma con tendenza a parziale aumento della nuvolosità tra Molise e alta Puglia. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali, sino a tesi. Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mossi a mossi.

fonte 3bmeteo.com