Monte Sant’Angelo, fermato per aver accoltellato il fratello

Avrebbe accoltellato il fratello minore e poi sarebbe fuggito facendo perdere le proprie tracce per alcune ore. Per il reato di tentato omicidio, i carabinieri di Monte Sant’Angelo hanno sottoposto a fermo E.L.T., foggiano di 42 anni. L’uomo è stato rintracciato nella tarda serata di ieri lungo la statale 272 in località ‘Carbonara’, a pochi chilometri dal centro abitato. Tutto è partito dalla richiesta di intervento ai carabinieri da parte del fratello minore dell’indagato, un uomo di 39 anni, che era stato chiuso a chiave nel bagno insieme al padre con difficoltà motorie.

Arrivati sul posto i militari hanno subito allertato i medici del 118 poiché il 39enne aveva una profonda ferita da arma da taglio ad una caviglia. La vittima ha poi ricostruito l’intera vicenda dichiarando che poco prima aveva avuto un litigio per questioni familiari con il fratello. A quel punto E.L.T. avrebbe estratto un coltello a serramanico e avrebbe colpito il parente alla caviglia.