Regione, ok verifica metà mandato per Dattoli (Dg Riuniti)

La Giunta regionale ha avviato – ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e del Protocollo d’Intesa Regione/Università di Foggia – il procedimento di verifica di metà mandato per il Dott. Vitangelo Dattoli, nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1640 del 17/10/2017 per un periodo di tre anni, per il quale ricorrono le condizioni previste dalla predetta normativa.