Rimini. Sale su autobus e aggredisce passeggeri, arrestato foggiano

Foggia, 07 ottobre 2019. Un 32enne originario di Foggia, da anni residente a Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri della città romagnola poichè resosi autore, la sera di sabato 5 ottobre, di un aggressione ad alcuni passeggeri su un autobus.

Come riporta www.chiamamicitta.it, l’uomo “in evidente stato di alterazione”, avrebbe aggredito “i passeggeri in attesa di scendere alle varie fermate”.

“Il conducente, esasperato, aveva interrotto la corsa del mezzo per chiamare tempestivamente il 112. Ma la furia dell’uomo non si è placata neanche all’arrivo dei Carabinieri. Il giovane infatti non si è fatto intimidire e alla vista dei militari ha dato in escandescenze aggredendoli e colpendoli con calci e pugni”.

Stamani “il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento agli arresti domiciliari in attesa del processo. L’uomo, per altro, vanta già alcuni precedenti

di Polizia”.