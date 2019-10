Sagra del pancotto a Foggia, ringraziamenti Giuliani

Di:

Foggia – Sagra del Pancotto e Vino alla terza edizione. Si terrà nei giorni 18, 19, 20 ottobre e “Sarà una manifestazione diversa e innovativa, rispetto allo scorso anno”.

Un evento che quest’anno ha ottenuto il riconoscimento di ‘sagra di qualità’ da parte della Regione Puglia con comunicazione del presidente del Consiglio, Mario Loizzo, arrivata nei primi giorni di ottobre, a dare lustro alla città.

Ad organizzare l’evento, la Proloco di Foggia. E, novità , godrà, a partire da questa edizione, del patrocinio del Comune di Foggia.

“Il sindaco ha voluto essere nell’organizzazione dell’evento” racconta a Statoquotidiano, il presidente della Proloco, Giuseppe Croce “i miei ringraziamenti vanno a lui e all’assessore alla cultura, Anna Paola Giuliani, che ha preso a cuore la nostra manifestazione”.

La Sagra del Pancotto e Vino sta prendendo piede di anno in anno e, dunque, sta migliorando”.

Partner ufficiali della manifestazione, Flixbus, il pastificio Divella, il B&B Villa Etrò, l’azienda Ristomatica, Portaportese, C&C Grancaffé, Mail Express. “Contenti che tali aziende abbiamo deciso di investire sulla nostra manifestazione, anche grazie a loro l’evento e Foggia otterranno grande visibilità”.

Il 18 ottobre, in piazza Purgatorio, avrà luogo una prima apertura degli stand con un percorso enogastronomico. Giornata da intendersi come introduttiva e come “un aspettando la sagra”, il 18, infatti, non si terrà l’apertura degli stand relativi al pancotto.

Il 19, con super ospite Alessandro Casillo, cantante italiano, lanciato dal talent show Io canto che, nel 2012 ha vinto la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani, con il brano È vero (che ci sei).

Protagonista in quella serata anche Radio Norba, diventata partner della manifestazione, con il proprio corpo di ballo.

Proprio il 19 ottobre, a luminarie spente nelle strade fino alle ore 20, l’evento sarà annunciato da un’esplosione di luci con cui partirà ufficialmente la distribuzione del Pancotto e l’evento.

“Ciliegina sulla torta” ancora Giuseppe Croce “la conduzione sul palco sarà affidata ad Antonio Rossetti, titolare del noto centro foggiano Portaportese, ed Anna Maolucci, vicepresidente della Proloco, nella volontà di rappresentare, attraverso loro, i due mondi foggiani dell’economia e della cultura.

“Abbiamo previsto sorprese per la serata del 19” accenna quindi Croce “che sveleremo il 14 ottobre, alla presenza del sindaco, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dell’evento”.

Il Pancotto sarà distribuito in quattro stand, anziché due come lo scorso anno “siamo pronti a fronteggiare l’affluenza a differenza del 2018, quando aprimmo solo due stand, servimmo circa quattromila piatti di pancotto e la numerosa affluenza ci colse in parte impreparati. Quest’anno siamo pronti”.

Il pancotto più un bicchiere di vino avrà un costo simbolico di 3 euro, anziché 4 come lo scorso anno e, novità, per gli ultra settantenni il pancotto sarà distribuito gratis.

L’evento probabilmente sarà anche trasmesso in televisione con una possibile diretta da Antennasud. “Lo scorso anno non siamo riusciti, quest’anno speriamo di avviare finalmente la collaborazione con tale canale televisivo” ci racconta ancora Croce “per rendere visibile l’evento all’intera comunità”.

Nella serata del 20, ospite il giovane musicista foggiano, Vito Coccia con la sua band, “per dare spazio a talenti della nostra città”.

Poi ci sarà la lotteria.

Durante le giornate della sagra, inoltre, Giuseppe Croce racconta “si terranno inoltre visite guidate alla città”.

Daniela Iannuzzi