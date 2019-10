Ti racconto una canzone

Di:

“Un’esperienza molto forte” è soddisfatto del risultato portato a casa, Domenico La Marca, che il 1° ottobre ha portato Manfredonia con se a Fiuggi, sotto i riflettori del Cantagiro, storica gara canora italiana.

Il suo pezzo “Di cartoni e lamiera” ha colpito positivamente la giuria sanremese, anche se, come sostiene lo stesso La Marca, tanti sono i fattori che vengono presi in considerazione nel momento della valutazione.

“Mi sono trovato a gareggiare con veri professionisti, conta molto la giovane età, così come ‘l’orecchiabilità’ della canzone che dovrà essere trasmessa in radio”.

Domenico La Marca è riuscito a passare il turno anche se poi è stato bloccato in semifinale. “Ci sono stati dei giudizi contrastanti e alcune polemiche anche all’interno della giuria stessa per questa decisione di non far passare il pezzo in semifinale, ma va bene così…”.

Adesso Domenico si gode il suo momento, comunque un successo per un autodidatta come lui e per una canzone dai contenuti “forti”, che affronta una tematica sociale scottante quale quella dell’immigrazione….

Il 13 settembre,alle ore 20.00 Domenico La Marca sarà in Concerto alla Sacra Famiglia, per quanti vorranno condividere con lui il traguardo raggiunto ma soprattutto per dar voce a chi voce non ha, per diffondere quel messaggio di forza e di speranza che lui, instancabilmente, porta avanti da quando era poco più che ragazzo.