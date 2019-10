Vieste. Agguato a Marco Raduano c’è il processo

Di:

Si svolgerà nei prossimi giorni il processo abbreviato davanti al gup di Bari ai cugini viestani Giovanni e Claudio Iannoli di 33 e 43 anni, accusati del ten­tato omicidio del capo clan rivale, Marco Raduano di 36 anni, avvenuto la sera del 21 marzo 2018 e legato alla guer­ra di mala che a Vieste dal gennaio 2015 ad oggi ha con­tato 10 omicidi, 1 lupara bian­ca e 5 agguati falliti. L’inchiesta è quella denominata «Scacco al re», coordinata dal­la Dda sfociata nel blitz di squadra mobile e carabinieri del 3 giugno scorso con l’ar­resto dei due cugini Iannoli su ordinanze cautelari notificare in carcere in quanto erano già detenuti dopo il fermo dell’agosto 2018 nel blitz an­tidroga «Agosto di fuoco».

I cugini Iannoli sono ritenuti al vertice dell’ex clan Perna ri­vale del gruppo Raduano. Giovanni e Claudio Iannoli sono accusati di concorso in tentato omicidio aggravato sia dalla premeditazione sia dalla mafiosità «per aver commesso il fatto per agevolare la com­pagine criminale facente capo a Girolamo Perna» (il ven­tottenne viestano assassinato davanti casa la sera del 26 aprile scorso dopo essere sfug­gito a altri due agguati tra a settembre 2016 e marzo 2017) «nell’ambito della violenta guerra di mafia intercorsa con la fazione contrapposta facente capo a Raduano, e mirante ad acquisire il con­trollo criminale del territorio viestano e l’assunzione del monopolio nella gestione e commercio degli stupefacenti e delle altre attività illecite così da acquisire risorse ne­cessarie per garantire la sus­sistenza e l’espansione del clan», come contestano i pm della Dda.

