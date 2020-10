Allerta meteo nel Gargano: precipitazioni sparse

Bari, 07 ottobre 2020. Nella giornata di ieri, il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di stamani per dodici ore. Previste “precipitazioni da isooate a sparse, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”

Previsione meteo Puglia giovedì, 08 ottobre (3bmeteo). GIOVEDI’: la circolazione depressionaria si sposta verso levante attenuandosi; il tempo migliora dopo gli ultimi fenomeni che al mattino si avranno sulla Puglia meridionale, Basilicata orientale. Temprature in lieve ripresa, venti da ONO anche moderati con mari mossi, molto mosso il basso Adriatico

MERCOLEDI VELOCE PEGGIORAMENTO SUL SUD-EST. Una veloce perturbazione attraverserà rapidamente la Penisola portando piogge e rovesci sulle nostre regioni del Sud Est. Il tutto associato ad un rinforzo dei venti oltre ad un calo delle temperature. Giovedì residui fenomeni ma tempo in miglioramento per via di venti tesi da NO. Seguirà un fine settimana stabile e con temperature in ripresa.