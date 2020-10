Bassetti: mascherine “misura per tutti uguale rischia far scendere l’attenzione”

Roma, 07 ottobre 2020. Mascherina obbligatoria “fare un provvedimento da Nord a Sud non va bene, ci sono regioni come Campania e Liguria in cui è bene stressare l’uso della mascherina, temo che mettere una misura per tutti uguale rischia far scendere l’attenzione anziché alzarla”. Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Oggi i contagi stanno crescendo ma il nostro sistema sanitario non è in difficoltà ma dobbiamo essere vigilanti, la situazione in Campania ad esempio ci dimostra che le cose non vanno benissimo ”.

Per quanto riguarda la situazione all’Ospedale San Martino di Genova Bassetti afferma a Radio 24 che ci sono “18 ricoverati per covid ma i ricoveri sono più brevi e le persone stanno meglio grazie anche a come gli assistiamo poiché siamo diventati più bravi. A marzo aprile tutti sono stati curati, diverso è il come li abbiamo curati perché non conoscevamo la malattia, ma nessuno è stato lasciato indietro. In Italia siamo stati i migliori al mondo a gestire il Covid, e pretendo che questo ci venga riconosciuto”.