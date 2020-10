Casinò live e casinò online: quali differenze?

Scusateci in anticipo per la seguente frase forse banale ma non ne troviamo una migliore per esprimere il nostro pensiero: la tecnologia ha fatto e sta facendo passi da gigante soprattutto negli ultimi 20 anni e il suo procedere veloce ha cambiato radicalmente le nostre vite e in particolare il nostro modo di giocare. Sembra ieri quando per rilassarci sceglievamo di recarci fisicamente in un casinò, eppure è trascorso un po’ di tempo da quel momento che per noi era quasi un rito. Oggi non abbiamo più bisogno di muoverci da casa se vogliamo frequentare un casinò ma semplicemente scegliere uno dei tanti presenti sul web. Basta una buona connessione, un’ottima poltrona e il gioco è fatto! Domanda:meglio staccare la spina per un po’ optando per un casinò live oppure per uno online? No, non è la solita domanda trabocchetto però c’è una sottile differenza tra questi due termini di nuova generazione, che secondo noi è bene conoscere visto che ormai stiamo per entrare nell’era dell’Internet delle cose. Quando parliamo di casinò live non facciamo altro che riferirci a quel luogo virtuale in cui si sta disputando in tempo reale un torneo, a cui ovviamente possiamo partecipare, mentre nel caso di casinò online stiamo semplicemente parlando della piattaforma che ospita eventi ludici 24 ore su 24. Non solo: nel primo caso c’è maggiore interazione con altri giocatori, e quindi l’atmosfera può risultare più vivace e anche più competitiva, mentre nel secondo caso è possibile concentrarsi sul gioco prescelto senza alcuna distrazione. In base al proprio profilo giocatore è auspicabile optare o per l’uno o per l’altro. Ovviamente il tutto è soggettivo.

Alcune somiglianze di cui tenere conto

La differenza tra casinò live e casinò online,come avrete ormai capito, è piuttosto intuitiva ma non per questo di poca importanza, quindi ripeterla ancora una volta non può fare che bene: nel primo caso facciamo riferimento a una partita virtuale che si svolge in tempo reale mentre nel secondo a un browser game, ovvero a una piattaforma, quella web per intendersi, che ospita divertimenti come il blackjack e tanti altri ancora che possono essere vissuti in ogni momento. Al di là delle differenze, esistono anche dei punti di contatto tra casinò live e casinò online come per esempio il fatto che entrambi siano online e siano ecosistemi progettati per venire incontro alle esigenze di ogni giocatore in termini di giocabilità, personalizzazione e grafica.

Chi decide di giocare su Internet “abbandonando” quelli fisici, come per esempio i casino di Malta, e sceglie una delle tante slot machine sulla rete sa già che potrà godere di un’esperienza ludica che definiremmo totale. In che senso totale? Nel senso che non manca di nulla: da un lato siamo infatti coccolati, grazie ai bonus messi a nostra disposizione, e dall’altro lato siamo protagonisti indiscussi di un’avventura per certi versi simile a un gioco di ruolo. E se ciò non bastasse, il nostro epico viaggio, all’insegna del divertimento, è talmente ben strutturato da sembrarci quasi reale.Ricordate i casinò fisici e le slot tradizionali in cui il massimo per noi era far girare i rulli? Ecco dimenticateveli!

Cosa ci riserverà il futuro?

Al di là della distinzione (importante) di cui vi abbiamo parlato fin ora, tenete presente che i casinò virtuali non hanno ancora finito di stupirci. Come mai vi starete chiedendo? Perché ci sono nuove migliorie in vista come trasformare questi luoghi del divertimento rendendoli ancor più unici grazie alla realtà virtuale. Insomma:la tecnologia ha fatto e sta facendo passi da gigante, scusate l’ennesima banalità. (nota stampa)