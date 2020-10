Colpaccio del Manfredonia C5: ecco Conrado Sampaio

Manfredonia, 07 ottobre 2020. Conrado Sampaio è giocatore di caratura internazionale, al quale anche wikipedia ha dedicato una intera pagina per evidenziare quelle che sono le sue indiscusse qualità tecniche e la sua caratura internazionale.

Sampaio, classe 85, è un laterale offensivo estremamente prolifico, tanto da essere schierato spesso come Pivot. Cresciuto nei settori giovanili di Fluminense e Vasco Da Gama, vince tre titoli statali e un campionato carioca. Nel 2010 l’arrivo in Italia nelle file dell’Atiesse (Serie A), problemi burocratici ne ritardano l’esordio che avverrà solo nel girone di ritorno. Questo basta a Conrado per siglare 10 reti al primo anno nella massima serie. L’anno successivo 2011-2012 passa al Loreto Aprutino (A2) con la cui maglia realizza 52 reti in 22 partite laureandosi capocannoniere del girone B. Viene acquistato dal Pescara (A1) nel 2012-2013 per poi scendere nuovamente in A2 con l’Orte.

Con la squadra romana ci resta fino al 2015, conquistando la promozione in serie A e realizzando ben 110 reti in 42 apparizioni. Dal 2015 al 2017 sarà Policoro (A2) che potrà ammirare le doti del brasiliano, saranno 65 le marcature in 31 incontri disputati, prima del passaggio nel 2017-2018 al CMB Grassano 45 reti in 24 partite. Il 2018-2019 è caratterizzato dal passaggio nel futsal francese con la squadra ambiziosa dell’Orchies. Anche qui non si smentisce, vittoria del campionato e 58 reti. E’ la volta del Tolone con la quale disputa la Uefa Champions League. Forte è però la chiamata dell’Italian Coffee Petrarca nella massima serie Italiana dove disputa l’ultima stagione.

Vanta anche una convocazione nel Grand Prix del 2010 dove il suo Brasile verrà battuto 2-1 in finale dalla Spagna.

Un top player approdato alla corte di Mr Monsgnori, quindi, quello che vestirà nel prossimo campionato la casacca del Manfredonia, che oltre a grandi doti tecniche presenta un grande eloquio..

“Tifo Botafogo, sono brasiliano con passaporto portoghese e con i miei amici argentini c’è grande intesa. Giochiamo a calcio dall’infanzia, poi ad una certa età c’è chi sceglie il calcio ad 11 chi invece il C5.” “ La chiamata in squadra è arrivata da Carmelo Mendola e da Mr Monsignori mentre ero in Brasile ed avendo sentito parlare molto bene di questa società ho deciso di venire”

“So che ho bisogno di mettermi in forma non sono ancora al top perché ho avuto un periodo di inattività ma abbiamo tempo per lavorare e voglio ripagare la fiducia con i miei goal e fare segnare gli altri, non importa se segno io l’importante che faccia bene la squadra, dobbiamo iniziare bene la prima di campionato e soprattutto vincere”.

