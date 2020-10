Covid, Bordo “Bene Governo su proroga stato di emergenza”

Manfredonia (Foggia), 7 OTT. 2020 – “Sono assolutamente d’accordo con l’orientamento del Governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e di rafforzare alcune misure di contenimento del Covid-19. Siamo ancora in piena epidemia, con una tendenza dei contagi a salire che non può essere sottovalutata.

È vero, in questo momento l’impatto del virus in Italia è meno significativo che in altri Paesi, ma questo non ci consente di abbassare la guardia. D’altronde, come facciamo a non essere preoccupati di fronte a questi numeri: siamo passati dai 12.000 positivi di agosto ai 57.000 di queste ore e da 30 posti di terapia intensiva occupati questa estate ai 357 di oggi.

Ha ragione il Ministro Speranza quando dice che con questi dati, così come fu a marzo, avremmo bisogno di maggiore unità tra tutte le forze politiche. Dispiace, invece, registrare ancora una volta l’indisponibilità a questo lavoro comune da parte delle forze della destra, tuttora impegnate in una campagna di propaganda contro il Governo con l’obiettivo assurdo e pericoloso di sminuire i rischi del virus per la salute dei cittadini”.

Lo riporta il deputato del Partito Democratico Michele Bordo.