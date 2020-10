Foggia. Transito pedonale difficile in piazza padre Pio, la terra invade i vialetti

E’ stata inviata da Conalpa Foggia al Servizio Ambiente del Comune una segnalazione sullo stato dei vialetti di transito pedonale in piazza Padre Pio. “In molti punti del giardino la terra (come si nota dalle foto, ndr) uscendo fuori dal cordolo di contenimento, ha invaso i vialetti e purtroppo non è stata prontamente asportata. Pioggia dopo pioggia, la situazione è peggiorata, tanto che si è ormai formato uno strato duro di terriccio che diventa fanghiglia quando piove, rendendo impossibile il transito dei pedoni per il pericolo di scivolare”.

La sezione locale del Coordinamento per gli alberi segnala che la situazione perdura da alcuni mesi, ma con l’arrivo dell’inverno e’ destinata a peggiorare. Il Servizio Ambiente ha risposto alla sollecitazione e “ci informa di aver sollecitato l’azienda manutentrice del giardino a eseguire la pulizia dei vialetti e la rimozione del fango che, come si evince da alcune foto, rende difficoltoso il transito non solo all’interno della piazza, ma anche lungo i marciapiedi perimetrali. Aggiorneremo i residenti e i frequentatori del giardino degli ulteriori sviluppi”.