Incidente a Galatone sulla Statale: morto conducente auto

Bari, 07 ottobre 2020. A causa di un incidente, sulla statale 101 “Salentina di Gallipoli” è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord, all’altezza del chilometro 27,800 in località Galatone. Il sinistro, le cui cause sono in corso accertamento, ha coinvolto un’autovettura. Nell’impatto il conducente dell’auto è deceduto. Per ripristinare le regolari condizioni del traffico sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco il personale del 118 e la Polizia stradale. Al momento il traffico viene deviato verso l’uscita obbligatoria di Galatone al km 27,900 per poi poter rientrare al km 27,100.