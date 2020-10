L’Inter di Conte è finalmente pronta per vincere?

Con gli innesti di Vidal e Hakimi, la Beneamata tornerà a trionfare? Siamo sicuri che ora che Vidal si è unito ufficialmente alla causa nerazzurra lui non starà più nella pelle. Di chi stiamo parlando? Del suo tifoso numero uno Antonio Conte, che ha sempre avuto un debole per il cileno fin dai tempi della Juventus. Come dargli torto: il centrocampista, ormai ex Barcellona, sa fare davvero tutto, come aggredire il portatore di palla, impostare l’azione e segnare qualche goal ogni tanto che non fa mai male. Tra le sue più spiccate qualità c’è sicuramente l’inserimento in avanti e la tenuta atletica che ne fanno un guerriero dal piede educato. Basterà l’innesto di Vidal per far sì che l’Inter torni a vincere qualcosa? Sì, il suo come quello del motorino Hakimi, giovane che quest’anno farà strabuzzare gli occhi a quei tifosi che non lo conoscono ancora, e dell’esperto Kolarov, che dispone di fisicità e centimetri, due peculiarità che Conte tiene in grande considerazione quando deve costruire la squadra dei suoi sogni. Se l’Inter 2020-2021 forse non sarà ancora la squadra dei suoi sogni è solo perché vuole, anzi brama, Kanté. Il calciatore francese di origini maliane è una perla rara della mediana, un misto tra il miglior Gattuso e il miglior Xavi, che trasformerebbe la Beneamata nella formazione da battere in Serie A e forse anche in Europa. Anche senza di lui, ci teniamo a precisarlo, i nerazzurri quest’anno hanno tutte le carte in regola per impensierire la Juventus in campionato e provare a ottenere la Coppa Italia. Per quanto riguarda la Champions League, parte dietro rispetto alle blasonate Bayern Monaco e Liverpool, tuttavia iniziare a conquistare qualche trofeo nostrano oggi è già possibile.

Se anche Brozović dovesse rimanere…

Ormai non ci sono più scuse: con l’arrivo di Vidal, la Beneamata, che sogna ancora di ingaggiare Kanté, dispone di una rosa attrezzata per vincere. Rinforzando il centrocampo, reparto qualitativamente inferiore rispetto a difesa e attacco, Conte può finalmente schierare una squadra in grado di occupare il campo nel migliore dei modi possibili, tenendo quel baricentro basso indispensabile per non sfilacciarsi durante la transizione dalla fase offensiva a quella difensiva. Schierando Vidal, un guerriero che sa come tenere la posizione, recuperare palloni e innescare i gemelli del goal là davanti, e Barella, cresciuto tantissimo dopo un anno di Inter, tutto ciò è possibile, e se Brozović dovesse resistere al richiamo del PSG e imparare a impostare il gioco come vuole il suo allenatore, allora sì che i pronostici calcio non sarebbero come al solito tutti favorevoli alla Juventus, formazione comunque da battere. Il croato, in quest’Inter, rimane fondamentale: dalla sua capacità di disimpegnarsi e impostare l’azione dal basso derivano le fortune di una squadra che non può prescindere da un regista che viene a prendersi il pallone. Probabilmente starete pensando che al posto di Epic Brozo potrebbe benissimo starci Stefano Sensi; l’ex Sassuolo, a nostro avviso, è un altro tipo di giocatore, ovvero un centrocampista in grado sì di impostare ma dalla trequarti in poi. Più simile per certi aspetti a Eriksen, il 25enne nativo di Urbino è però suscettibile all’infortunio facile, e questo è un aspetto non di poco conto. Come avrete capito, preferiremmo vedere una linea mediana con Brozović, Barella, Vidal, Hakimi e Kolarov, con Eriksen pronto a subentrare, piuttosto che una che preveda Sensi, giocatore che non si può certo discutere, al posto del croato.

I goal di Lukaku

Se Lukaku segnerà più di 30 goal con la maglia dell’Inter come in occasione della sua prima stagione italiana, possiamo assicurarvi che la Milano nerazzurra quest’anno festeggerà di sicuro un trofeo. Le prestazioni, monstre, del belga, lo ricordiamo per chi lo avesse dimenticato, hanno permesso alla sua squadra di sfiorare ad agosto l’Europa League; immaginatevi se fosse in grado di ripetersi anche nel corso della stagione 2020-2021 con in campo il super acquisto Vidal, che combatterebbe per preservare il fortino interista dagli attacchi degli avversari, e il velocissimo Hakimi, pronto a sprintare sulla fascia…In quel caso, statene certi, l’Inter di Conte sarebbe più che pronta per vincere e i mal di pancia dell’allenatore, che vuole primeggiare il prima possibile, sparirebbero come per magia. (nota stampa)