Manfredonia calcio a 5: la maglia numero 10 ancora di Ruggiero Riondino

Manfredonia, 07 ottobre 2020. Per il secondo anno consecutivo, il calcettista Ruggiero Riondino, farà parlare di sé nel Risparmio Casa Vitulano C5, conservando ancora la casacca numero 10. Classe ’95, nativo di Barletta, inizia la sua carriera nel futsal da giovanissimo, 9 anni fa, per poi approdare nella forte Futsal Salinis che lo integra al primo anno nella squadra under e successivamente in prima squadra. Con la Salinis disputa ben 5 campionati prima di accasarsi la scorsa stagione nelle fila del Manfredonia C5.

Un calcettista ecclettico, dotato di grande tecnica, abile nell’uno contro uno, ha trafitto numerose volte i portieri avversari con diagonali chirurgici, avendo messo a segno 9 reti messe a segno nella passata stagione.

“Ho segnato nove reti e due in coppa nella scorsa stagione, quest’anno abbiamo una squadra importante con i nuovi arrivati con i quali faremo molto bene e ci faremo trovare pronti per il campionato.” Un calcettista di grande carattere, con la spiccata propensione al goal.

Antonio Castriotta, Manfredonia 07 ottobre 2020.