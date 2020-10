Manfredonia. IC “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”: “L’istituzione scolastica è aperta”

(statoquotidiano, 07 ottobre 2020, ore 10:50). “A seguito dei comunicati stampa relativi alla paventata chiusura dell’istituto comprensivo “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”,per casi di covid-19, si comunica che l’istituzione scolastica nella giornata odierna é aperta per le normali e quotidiane attività didattiche. Il dipartimento di prevenzione della Asl, ha disposto la chiusura di una classe nella quale si è provveduto tempestivamente alla sanificazione come da protocolli. Si precisa altresì, che alcune classi sono entrate nella giornata odierna alla seconda ora in quanto mancavano i docenti non ancora in organico. Pertanto si precisa che qualsiasi altra notizia ed informazione è infondata“.

Lo precisa in una nota inviata anche a StatoQuotidiano il Dirigente Scolastico Professor Roberto Menga.