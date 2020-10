Manfredonia resta fuori dalla fascia rossa, ma COVID ovunque nel Foggiano

(statoquotidiano, 07 ottobre 2020, ore 15:24). Come anticipato, sono stati registrati 4822 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi: 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 80 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 435.524 test. 4.883 sono i pazienti guariti. 3.133 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.619, così suddivisi: 3.425 nella Provincia di Bari; 784 nella Provincia di Bat; 786 nella Provincia di Brindisi; 2094 nella Provincia di Foggia; 839 nella Provincia di Lecce; 626 nella Provincia di Taranto; 63 attribuiti a residenti fuori regione; 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO – MATTINATA – ZAPPONETA. Al momento non si hanno notizie aggiornate ad oggi su nuovi casi Covid a Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant’Angelo. Come evidente dalla mappa: Zapponeta non è più “covid free”, come Mattinata che resta nella fascia 1-5 attualmente positivi. Monte Sant’Angelo, anche in seguito al caso della festa di prima comunione, resta nella fascia 11-20 positivi.

Per Manfredonia: la Prefettura di Foggia, in ritardo, continua a fornire dati sui casi, sugli isolamenti ed i ricoveri. StatoQuotidiano ha anticipato numerose volte gli stessi dati. Volendosi basare sui dati della prefettura foggiana, comunicati il 06.10.2020, “il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale (Manfredonia,ndr) al 03/10/2020 risultano 74 di cui 28 positivi”. Ai 28 positivi vanno aggiunti almeno gli 11 ufficiali di ieri (due famiglie distinte e separate, un altro caso, e un alunno di un istituto comprensivo). Per un totale di almeno 40 positivi e un centinaio di persone tra quarantena e ricoveri.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 07.10.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia (almeno 40/42 positivi e un centinaio di persone in quarantena), Ascoli Satriano, Cerignola, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Lucera, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, fascia 11 – 20 casi ” ”

Nella fascia 1-5 positivi: Mattinata, Vieste, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Motta Montecorvino, Panni, Monteleone di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Troia, Castelluccio Valmaggiore, Chieuti, Rocchetta Sant’Antonio.