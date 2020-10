Manfredonia, rissa tra giovanissimi: identificati gli autori. Lesioni gravi ma non rischiano la vita

(statoquotidiano, 07 ottobre 2020, 10:31). Sono stati identificati gli autori della rissa con accoltellamento, avvenuta ieri sera in zona Acqua di Cristo a Manfredonia.

I Carabinieri del locale comando Compagnia, coordinati dal Comando Provinciale di Foggia, stanno ora procedendo a verificare le rispettive responsabilità. Due giovani sono stati ricoverati per le lesioni riportate, più serie di quanto non fosse inizialmente stato riscontrato. Non dovrebbero comunque essere in pericolo di vita.

In totale sarebbero 4 i feriti: due ragazzi sono stati trasportati per le cure nell’ospedale del luogo e uno a Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Le lesioni sono apparentemente da corpi contundenti e da taglio, dovute a caduta su cocci di vetro. Al momento non ne sono state riscontrate da coltello o da altre armi.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

