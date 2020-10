Menga “Aula sanificata, genitori stiano sereni. Attività scolastica continua”

Manfredonia, 07 ottobre 2020. “L’aula interessata è stata sanificata, l’attività continua regolarmente. I genitori devono stare sereni. Abbiamo adottato, come da sempre, tutte le misure previste“. Così il Dirigente Scolastico dell’istituto comprensivo “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, Professor Roberto Menga, in merito al caso Covid che ha interessato un alunno dell’istituto.

“L’istituzione scolastica nella giornata odierna é aperta per le normali e quotidiane attività didattiche. Il dipartimento di prevenzione della Asl, ha disposto la chiusura di una classe nella quale si è provveduto tempestivamente alla sanificazione come da protocolli. Alcune classi sono entrate nella giornata odierna alla seconda ora in quanto mancavano i docenti non ancora in organico. Pertanto si precisa che qualsiasi altra notizia ed informazione è infondata“.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 07 ottobre 2020.