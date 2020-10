Misure anti Covid, ok Camera. Ansa “Ecco tutte le novità del dpcm”

(ANSA, 07 ottobre 2020). Con 253 sì e 3 no, “la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul Covid. L’opposizione non ha votato.”

Come riporta l’Ansa, queste le novità che il governo si prepara ad approvare con un decreto Covid: “Obbligo della mascherina anche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell’app Immuni“. Previsto l’allungamento delle norme al 31 gennaio 2021.

Dunque: mascherine all’aperto, che diventano obbligatorie anche “all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”. Vengono fatti salvi “i protocolli anti contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani, obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.

Resta l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 persone per quelli all’aperto.

Le sanzioni vanno da 400 euro a 1000 euro per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti contagio. Lo riporta l’Ansa.