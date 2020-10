“Numero autobus in dotazione all’ATAF insufficiente”, stato agitazione personale

Riceviamo e pubblichiamo

Foggia, 07 ottobre 2020. Le scriventi OO.SS. hanno recentemente e reiteratamente sollecitato la proprietà, il Comune di Foggia e il C.d.A. di ATAF spa, al rinnovo del parco mezzi che, avendo un’età media superiore ai 15 anni risulta obsoleto e, purtroppo, conta ormai un esiguo numero di autobus, del tutto insufficiente ad espletare un servizio adeguato. D’altronde, l’ente proprietà, negli ultimi tempi non ha mostrato alcun interesse al mantenimento in House del servizio di TpL, destinandolo così alla privatizzazione, (affidamento che poteva essere prorogato) e la lentezza nella nomina della commissione per aggiudicare la gara per l’acquisto dei bus nuovi ha, di fatto, peggiorato la situazione del parco mezzi. Prendiamo atto che, questo Cda, solo fuori tempo massimo, si è deciso a setacciare nel mercato nazionale dell’usato, che è pieno di offerte speciali, per rimpinguare la flotta mezzi ATAF, quando è ormai già in atto il servizio invernale.

Tuttavia, bisogna FOTOGRAFARE le attuali condizioni di lavoro dei vari comparti aziendali.

Nelle officine, gli operai lavorano, ormai da anni, al freddo di inverno e al caldo d’estate, in una condizione igienico-sanitaria a dir poco precaria, non esiste un banco di riscontro, né un software di analisi per le anomalie dei mezzi, tantomeno è stato predisposto alcun corso di aggiornamento per il personale addetto alla manutenzione. I pezzi di ricambio per la riparazione dei mezzi marcianti vengono recuperati molto spesso dalla cannibalizzazione degli autobus non più idonei alla circolazione parcheggiati nel piazzale aziendale,

generando un dispendio di tempo e di energie. Gli operatori di esercizio sono costretti a fare quotidianamente i conti con i problemi specifici di quel che resta di una flotta autobus ormai vecchia e malandata, gli stessi si rapportano quotidianamente con l’utenza, che legittimamente, manifesta il proprio malcontento per i disservizi dovuti alla soppressione delle linee per mancanza mezzi.

Il numero di autobus in dotazione all’ATAF ha ormai raggiunto il punto più basso dalla nascita dell’azienda. All’interno dell’azienda, nello specifico negli uffici e nelle officine, si respira un clima pesantissimo generato dall’atteggiamento di questo C.d.A. che opera con scelte unilaterali, facendo leva sul timore reverenziale instaurato tra i dipendenti, che temono di essere contestati, o peggio, relegati ad altre mansioni seduta stante. In considerazione del fatto che il TpL è un servizio ESSENZIALE per la città, è paradossale che un C.d.A., anziché tentare di risolvere i problemi relativi all’organizzazione del lavoro e dotare i dipendenti di strumenti e mezzi per operare nel migliore dei modi, abbia assunto un atteggiamento PERSECUTORIO nei confronti dei lavoratori, generando un clima di tensione ansia e stress – piscofisico, coadiuvato dalla messa in atto di contestazioni, sospensioni e punizioni a vario titolo, che attengono più alla MARGINALITA’ della forma che alla SOSTANZA delle questioni.

ATAF è un’azienda a totale capitale pubblico con un unico socio di riferimento che è l’Ente Pubblico; si gestiscono soldi pubblici, non è proprietà privata del C.d.A. che, tra l’altro, riveste solo una carica di indirizzo politico pro-tempore.

Con la presente, le scriventi OO.SS., prendono le distanze dalle ultime notizie apparse sugli organi di stampa, inerente le lettere anonime ricevute dal Cda, intendono evidenziare e portare all’attenzione degli organi competenti e degli organi di stampa le oggettive e inconfutabili condizioni del TpL nella città di Foggia. Si coglie l’occasione per affermare con forza che, quel che resta del servizio di TpL, è messo in opera quotidianamente solo grazie al prezioso senso di responsabilità e alla grande professionalità del personale tutto di ATAF, che svolge il proprio lavoro in una condizione di assoluta precarietà. Il Sindacato è disponibile, come sempre, al confronto, fermo restando che se non si registrerà una inversione di marcia tesa alla risoluzione CONDIVISA delle problematiche su esposte, il passaggio successivo non potrà che essere la PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI

AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE E LA RICHIESTA DI DIMISSIONI DELL’ATTUALE C.D.A”.

Foggia, li 06.10.2020.

LE SEGRETERIE AZIENDALI

FAISA CISAL FAISA CONFAIL UGL TRASPORTI

Tuand Antonio Bruno Mariano Poliseno Mario