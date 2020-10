Peschici, tutti i cittadini in preghiera per Michele Mastromatteo

(retegargano) Peschici (Foggia) 7 Ott. 2020 – Peschici, via Podgora. Abitazione di Michele Mastromatteo, il 47 enne di cui non si hanno più notizie dalla sera del 25 settembre. Per tutta la serata di ieri l’intera comunità peschiciana si è stretta intorno alla famiglia e in modo composto e, rispettando tutte le norme anti-covid, ha pregato affinché Michele possa tornare il più presto possibile. Tutto questo mentre gli inquirenti continuano le indagini con il più stretto riserbo. (retegargano)