Piazzolla smentisce “18 positivi Covid al Tatarella? Falso”

(statoquotidiano, 07 ottobre 2020, ore 13:24). Attraverso una nota inviata anche a StatoQuotidiano, “La Direzione generale della ASL Foggia segnala che circolano in rete notizie relative a 18 positività al COVID che sarebbero state registrate nel presidio ospedaliero di Cerignola. Una informazione che non risulta alla direzione. La ASL, pertanto, ha avviato una verifica per accertare l’origine della notizia“.

Al momento non risulta alcun positivo al Covid nel personale infermieristico e medico dell’ospedale Tatarella.