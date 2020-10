Rimpasto giunta Landella, cercasi criteri per mantenere salda la maggioranza

Foggia, 07 ottobre 2020. Rinviato il consiglio comunale fissato domani perché “è in atto una revisione della giunta in seguito ai nuovi assetti dei partiti in aula, è una questione di opportunità”. Alcuni esponenti dei gruppi consiliari spiegano i motivi del rinvio a data da destinarsi. Nell’agenda odierna della maggioranza era stato fissato un incontro con il sindaco Landella che si è svolto stamattina. Presenti per la Lega i coordinatori, cittadino e provinciale, Antonio Vigiano e Daniele Cusmai con Ursitti, per la Lega regionale. Per Fratelli d’Italia i coordinatori Franco Di Giuseppe, Giandonato La Salandra e il consigliere Gino Fusco, per l’Udc il consigliere Capotosto, per la civica “Destinazione Comune” i consiglieri Francesco Morese e Lucio Ventura, per Fi il coordinatore provinciale Di Mauro.

Il tema è come rimodulare gli assessorati non solo dopo le regionali ma anche alla luce dei gruppi “indipendenti” nati dalla civica “Foggia vince” cui è rimasto un solo consigliere, Citro, mentre Maffei e Negro hanno lasciato la formazione in cui sono stati eletti al comune. Hanno mantenuto comunque un assessore, Sergio Cangelli, essendo rimasti con un consigliere. Se il criterio del rimpasto fosse quello di dare rappresentanza in giunta in base a quella in consiglio, il posto dell’assessore al contezioso e appalti, Cangelli, potrebbe essere a rischio. Sul filo del discorso, è in ballo la richiesta di Fdi di avere un secondo assessorato per 5 consiglieri, come la Lega, che ne conta lo stesso numero dopo il passaggio da Fi di Iacovangelo, Di Pasqua e Rignanese. E la civica “Destinazione comune” con 1 assessore, Anna Paola Giuliani, e 2 consiglieri, Ventura e Morese, può stare tranquilla? Inoltre il consigliere Raffaele Di Mauro, rimasto unico a rappresentare Fi in consiglio, esprime il presidente dell’assise Leonardo Iaccarrino, forzista, la cui scelta pro-centro sinistra alle regionali è al vaglio dei probi viri del partito.

Da rivedere, pare, anche il gruppo dei fedelissimi del sindaco nominati in sua quota, dall’assessore all’istruzione Claudia Lioia a Sonia Ruscillo, assessore alle attività produttive. Di loro, complessivamente si dice che “sono troppi, ma quanti fedelissimi ha il sindaco?” questa la domanda insistente che si pongono alcuni in maggioranza. Voci non confermate danno un ritorno nella giunta di Claudio Amorese, ex assessore sostituito da Sonia Ruscillo. Indebolita anche la permanenza nell’esecutivo di Cinzia Carella, assessore a sicurezza e legalità, che è stata nominata in quota Massimiliano Di Fonso, ex Lega, oggi indipendente.

L’incontro di oggi è stato solo interlocutorio, “siamo ancora all’alba” sintetizza uno dei consiglieri mentre si evidenzia che, per esempio, gli indipendenti non sono stati convocati alla riunione. Sono Alfonso Fiore, Danilo Maffei, Amato Negro, Massimiliano Di Fonso, 4 che “possono fare la differenza per non far perdere la maggioranza al sindaco, la terza forza politica dopo Lega e Fdi, hanno più consiglieri di Fi”. Di fronte al diffuso malumore e all’auspicio che non conti solo la “numerologia” nella verifica politica (la Lega non avrebbe solo 2 assessori ma di più, secondo alcuni, almeno in base al sostegno in campagna elettorale) ma l’apporto di tutte le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria di Landella nel 2019, si rivendicano ragioni di appartenenza non strettamente legate al numero dei consiglieri. Un rimpasto, insomma, che tenga gli equilibri in maggioranza.

Paola Lucino, 7 ottobre 2020