Scomparsa Mastromatteo, cani molecolari e sommozzatori setacciano il territorio

(GdM) Peschici, 7 OTT. 2020 – Sono impiegati anche cani molecolari e sommozzatori nelle ricerche di Michele Mastromatteo il 47enne di Peschici (Foggia) scomparso dallo scorso 25 settembre. I carabinieri stanno battendo palmo a palmo tutta la zona che circonda il comune Garganico. L’uomo ha detto alla mamma di essere stato invitato a cena fuori ma da quel momento non ha più fatto ritorno. Quella sera sarebbe dovuto andare a Termoli in compagnia di un amico. Quest’ultimo però è tornato a casa da solo. Agli investigatori ha fornito versioni contrastanti di quella sera. «I carabinieri ci dicono che le indagini sono riservate e noi non riusciamo a sapere nulla – dichiara all’ANSA Donata, la mamma dello scomparso – siamo fermi a quanto detto oramai due settimane fa. Qui in paese se c’è qualcuno che sa qualcosa, parli».(GdM)